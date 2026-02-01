Vitrindeki Albümler - 1 Şubat 2026

PİNHANİ ‘ZAMAN BEKLEMEZ’ (PİCCATURA/KABAKULAK RECORDS)

İkinci albümler bir topluluk hakkında geleceği belirleyen en önemli virajlardan biridir. 2006 yılında “İnandığım Masallar” albümüyle çıkış yapan Pinhani için de bir sonraki adım kritikti. İki yıl sonra çıkan “Zaman Beklemez”, topluluğun çıktığı yolda önünü açmış; tek albümlük bir proje olmadıklarını ortaya koyarak, yıllara yayılacak bir kariyerin habercisi olmuştu.

Her ne kadar çıkışından evvel, Kavak Yelleri adlı televizyon dizisinde “Bir Anda” ve “Ne Güzel Güldün” adlı parçaların çalınması, Pinhani’nin arkasına aldığı bu yeli rüzgâra çevirmesine sebep olmuşsa da albümün gücü, samimi şarkı sözlerinin yanı sıra şarkı düzenleme ve icralarının bir öncesine göre daha üst düzey olmasındaydı. İlk dinlemede kendini sevdiren şarkılar müzikal olarak daha köşeli ve oturmuş bir sounda sahipti; özellikle üflemeli çalgılarla ve etnik sedalarla renklenmişti.

Tanju Duru, Erkan Oğur, Serkan Çağrı, Hasan Gözetlik, Sunay Özgür, Yinon Muallem, Oğuz Büyükberber, Can Ömer Uygan gibi çalgısında kuvvetli isimlerin eşlikleri yanında, Sinan Kaynakçı, Akın Eldes, Cem Aksel, Demirhan Baylanlı kadrosuyla o yılın en iyi albümlerinden biriydi. Zamanında CD olarak çıkan “Zaman Beklemez” şimdi ilk kez plak formatında yayımlandı.

BERKAN ALPAN ‘SOME PİECES OF MYSELF’ (LİN RECORDS)

Müziğe altı yaşında klasik gitar ile başlayan (yanı sıra bas ve trombon da çalan) Berkan Alpan, caz camiamızın çiçeği burnunda genç ve yetenekli bestecilerinden biri. Emre Tankal ile Selen Gülün ile yaptığı çalışmalarla tecrübe kazanan, film müzikleri yapan Berkan, daha önce bir single ve bir EP yayımlamıştı. Şimdi tamamı kendine ait yedi eserden oluşan 40 dakikalık ilk albümü “Some Pieces of Myself” ile karşımıza çıktı.

lbümün ECM ilhamlı, siyah-beyaz flu bir fotoğraftan oluşan kapağı, müzikler hakkında da fikir veriyor bize. Berkan’ın enstrümantal besteleri hikâyeler anlatıyor bize. İcralarda çalgıların hüneriyle sound arasında güçlü bir denge kurulurken, aradan izlenimci ifadeler yükseliyor.

Ekibin ritim kısmı Amerikalılara emanet; piyanoda Ben Cook, kontrbasta Greg Loughman, davulda Austin McMahon var. Tenor saksofonda Engin Recepoğulları ve trompette Barış Doğukan Yazıcı’dan oluşan ekip yer yer trio, yer yer de quartet/quintet formatında çalıyor. Egosuz bir buluşma bu; Berkan ekibe “dükkân benim” muamelesi yapmıyor. Tüm müzisyenlere demokratça bir söz alanı açıyor ve kendisi de diğerlerinden daha fazla söz almıyor. “Some Pieces of Myself” dijital platformlarda yayımlandı ve plak formatında basıldı.