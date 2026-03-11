Vitrindeki Albümler - 11 Mart 2026

HARDAL ‘NEREDEN NEREYE!’ (CAN PLAK)

Temelleri 70’li yıllarda Yeraltı Dörtlüsü’nde atılmıştı Hardal’ın. 80’lere gelindiğinde ise bir roker olarak “grup müziği” yapmak için “tüzük” lazımdı. Hardal çıkardığı iki albümle ne güncel eğilimlere paçayı kaptırmış ne de Anadolu-Pop anaforuna kapılmış, arabesk motiflere itibar etmişti.

1983 yılında Öncü Plak etiketiyle çıkan ikinci albüm “Nereden Nereye!”, ilkinin kopyası olmamayı titizlikle başarmış, içinde ince bir prog-rock esintisi taşıyan, mis gibi bir klasik pop-rock işiydi. Yılı, dönemi için cesur ve saygıyı hakkeden bir teşebbüstü.

İstanbul Gelişim Stüdyosu’nda kaydedilen albümdeki sekiz bestenin tamamı gitar ve vokaldeki Şükrü Yüksel’e aitti.

Gitarlarda Cahit Kukul, basta Aydın Buyar Şencan, davulda Sedat Avdıkoğlu, tuşlu çalgılarda Özkan Turgay...

Zamanla koleksiyonerlerin gözbebeği olan, bulunması halinde yaklaşık 10 gram altın değeri biçilen Hardal plaklarından “Nereden Nereye!”, şimdi 43 yılın ardından Can Plak tarafından orijinal makara bantlardan aktarılarak yeniden basıldı; 180 gram, içindeki şarkı sözleri ve özel fotoğraflarla açılır kapaklı; iki farklı renkle, siyah ve kırmızı olarak.

Mücadelelerle dolu rock müzik tarihimizin en iyi albüm örneklerinden birisi “Nereden Nereye!”

PENTAGRAM ‘UNSPOKEN’ (SONY MUSİC/A.K. MÜZİK)

Pentagram’ın 2001 tarihli beşinci albümü “Unspoken”, hem geçmişe karşı sadakatini hem de dönemin metal müzik ruhunu yansıtmasıyla dikkat çekiyordu. Topluluk bu albümde (bir nebze de ney ve zurna gibi çalgıların katkılarıyla) çıktığı topraklardan aldığı mirası işlemek türünden mevcut bir mirası korumakla kalmamış, karakteristik özelliklerini güncel soundlarla, akılda kalıcı melodilerle ve güçlü riff’lerle besleyerek geliştirmişti.

Vokalde Murat İlkan, gitarlarda Hakan Utangaç ile Metin Türkcan, davulda Cenk Ünnü, basta Tarkan Gözübüyük’ten oluşan kadrosuyla; yanı sıra “Lions in a Cage”, “In Esir Like an Eagle”, “For the One Unchanging” ve “Unspoken” gibi zamansız şarkılarıyla kritik bir kavşaktan dönerek, yeni bir otoyola direksiyon kırmışlardı.

Yunanistan’da kaydedilen albüm, zamanında Amerika ve Avrupa’da Sanctuary Records ve Noise Records etiketiyle yayımlanmasıyla Pentagram’ın “Mezarkabul” adıyla Edirne hudut kapısını aralayarak yabancı memleketlerin havasını solumasını da sağlamıştı.

Yabancı müzik basınında da bol yıldız ve övgü almıştı. “Unspoken”, çeyrek asır sonra ilk kez 180 gram, açılır kapaklı çift plaklık ve çift taraflı poster hediyeli olarak basıldı. Metal müziğimizin kilometre taşlarından biri.