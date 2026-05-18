Vitrindeki Albümler - 18 Mayıs 2026

İMER DEMİRER QUARTET ‘EVERGREEN’ (LOFT CAZ RECORDS)

Caz müziğine aranan destek ters köşeden geldi; ülkemizin köklü ve ünlü kahve markalarından biri (her birinin plak olarak basılması sözüyle) “10 Usta 10 Albüm” projesine cansuyu verdi. İlk albüm emektar usta trompetçi İmer Demirer’in piyanist Can Çankaya, basçı Kağan Yıldız ve davulcu Burak Cihangirli ile kurduğu dörtlüyle kaydettiği “Evergreen”. Bir buçuk yıl önce Hayyam Stüdyoları’nda (yapımcı koltuğunda, miks ve mastering işlerini de gören) Sinan Sakızlı tarafından kaydedilip dijital platformlarda yayımlanan bu albüm, şimdi cesaret timsali bir Don Kişot olarak çalışan Loft Caz Records eliyle plak olarak basıldı.

Bir Thelonious Monk bir de Antonio Carlos Jobim bestesinin yorumlandığı altı eserlik albümde, caz tarihimizin iki ikonik siması (aynı zamanda İmer’in de sıklıkla referans verdiği) Emin Fındıkoğlu’nun iki, Ali Perret’in de bir bestesi yer alıyor. Bir de kapanışta İmer’in “Ich Denke Dich” adında nefis bir yarı doğaçlama eser var.

“Evergreen” yalnızca bir trompetçi albümü değil, katkıda bulunan müzisyenlerin kolektif emeği. Karakter olarak da sadece özgün, zarif, özgür ruhlu bir caz albümü olarak kalmıyor, aynı zamanda İmer’in yaşama hümanist bakış açısını ve iç dünyasının yalınlığını yansıtıyor.

WHİSKY ‘BABAANNE’ (RAİNBOW45 RECORDS)

Seksenli yıllar imkânsızlıklar içinde geçmiş, albüm çıkarabilen rock toplulukları bir elin parmaklarını geçmeyecek sayılarla sınırlı kalmıştı. 1983 yılında Beyoğlu Tünel’deki Değişim Stüdyosu’nda kaydedilen ancak ödemesi yapılamadığı için 1986 yılında kaset olarak yayımlanabilen Whisky topluluğunun “Babaanne” albümü bunlardan biriydi. Doksanlı yıllarda CD olarak da basılan albüm şimdi ilk kez plak formatında elimizde; yeni mastering’i, açılır kapaklı, 180 gram, dört sayfa inserti ve Aptülika’nın tasarımlı orijinal iç zarfı ile... Tabii ki gözükara plak şirketi Rainbow45 Records eliyle...

“Babaanne”, aslında 12 Eylül sonrası karanlık günlere müziğe tutunarak direnen bir kuşağın hikâyesiydi. Basta Kamil Özaydın, davulda Filip Sümbülkaya, gitarlarda Engin Tümer ile Serdar Çokuslu’dan oluşan kadrosuyla Whisky, pek varsıl olmayan rock tarihi kitabımıza birkaç konuda ilke imza atan topluluk olarak geçmişti, bu albümle. “Babaanne” rock tarihimiz için bir kırılma noktasıydı, ilk kez Unkapanı’ndan bir plak firması (Piccatura) tarafından bandrollü olarak basılmış ilk hardrock, heavy-metal albümüydü.

Serdar Çokuslu ve Rainbow45 Records’un ticaretten uzak çabaları sayesinde elimizde tuttuğumuz bu plak, bir plaktan fazlası.