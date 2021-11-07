Vitrindeki albümler

07 Kasım 2021 Pazar, 04:00

ATATÜRK’ÜN SEVDİĞİ ŞARKILAR (ATEŞ MÜZİK)

Ateş Müzik halihazırda Unkapanı Plakçılar Çarşısı’nın en büyük depolarından biri. Sahibi ise mutfaktan yetişmiş gerçek bir emekçi olan Cafer Ateş. Sadece depoculuk değil, zaman içinde yapımcılığa da soyunan firmanın en çok ilgi gören albümlerinden birisi ise “Atatürk’ün Sevdiği Şarkılar”.

“Atatürk’ün Sevdiği Şarkılar” ilk olarak 2011 yılında CD olarak piyasaya sürülmüştü. “Çalın Davulları”, “Köprüden Geçti Gelin”, “Ah Bir Ataş Ver”, “Çökertme”, “Eklemedir Koca Konak”, “Kerimoğlu”, “İzmir’in Kavakları”, “Yemen Türküsü”, “Harman Dalı”, “Al Fadimem”, “Vardar Ovası” gibi eserlerin yer aldığı toplam 14 eserlik albümün repertuvarı Cafer Bey, parça düzenlemeleri ve orkestrası ise Alpay Ünyaylar tarafından yapılmıştı. Alpay Bey’in stüdyosunda yapılan kayıtlarda ise solist olarak yer alan Linda Çandır ve Oğuz Turgutgenç’in güzel yorumları dikkat çekmişti.

Atatürk’ün en sevdiği eserlerden oluşan bu çalışmanın, (her baskısı 1000 adet olmak üzere) 10 yıl içinde yirmiye yakın CD, plak dönemine dönüldükten sonra da 10’a yakın da plak baskısı yapıldı. Eserlerin yorumu başta olmak üzere müzikal seviyesi bir yana, sadece sahip olduğu rakamlar münasebeti ile bile kulvarında bu albümün yeri müstesna.

BELKIS ÖZENER ‘BENİM SESİM SİNEMA’ (ARTVİZYON YAPIM)

Sesini herkes biliyordu ama toplumun çoğunluğu 2004 yılına kadar onunla tanışmamıştı.

Esas kızın sesiydi; bazen Türkan Şoray, bazen Selda Alkor... Üç yüzün üzerinde filmde sesi vardı. Geride olmayı tevazu içinde kabul etmiş, vazife olarak görmüş ama küçücük bir vefa bulamamıştı Belkıs Özener.

Billur sesli şarkıcı sahneyi asla düşünmemiş; tantanadan, şaşaadan uzak bir yaşamı seçmişti. 2004 kırılma noktası olmuştu; 7. Uçan Süpürge Kadın Filmleri Festivali’nde bir onur ödülü almış, iki yıl sonra da filmlerde okuduğu şarkılardan oluşan “Sahibinin Sesinden” adında bir CD çıkmıştı.

Belkıs Hanım, 15 yıl sonra yeni bir derleme albüm vasıtasıyla yeniden dinleyicinin karşısına çıkıyor. Artvizyon Müzik, uzun zamandır Türk sinemasının emektar ismi Lale Film Stüdyosu sahibi Necip Sarıcıoğlu’nun arşivinde bulunan Belkıs Hanım’ın şarkılarını derliyordu. Bu mesai şimdi bir albüme dönüştü ve “Benim Sesim Sinema” adıyla çıktı.

“Severek Ayrılalım”, “Anma Arkadaş”, “Kara Vicdanlı”, “Bu Sana Son Mektubum”, “İnleyen Nağmeler”, “Sensiz Saadet” gibi şarkıların yer aldığı 19 şarkıdan oluşan, plak ve CD olarak yayımlanan “Benim Sesim Sinema” albümü aslında hepimizin Belkıs Hanım’a ödememiz gereken borcun çok küçük bir kısmı.

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