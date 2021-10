Vitrindeki albümler

23 Ekim 2021 Cumartesi, 04:00

ÇİMEN YALÇIN ‘BU TOPRAĞIN EZGİLERİ’ (KALAN MÜZİK)



Kalan Müzik’in içerik ve basın işlerini dışarıya gülen yüzü olarak yürüten Çimen Yalçın; girişten sağa dönünce köşedeki masanın ardından size bakan sıcak siması... Aynı zamanda bazı dizilerde sesini duyduğumuz Kültür ve Turizm Bakanlığı ses sanatçısı.

Bu toprakların duygularını içe işleyen sesinde buluşturan Çimen’in, “Bu Toprağın Ezgileri” adını taşıyan ilk albümünün fikri temeli, 2014 yılında atılmış. Repertuvarın Hasan Saltık’ın önerileriyle defalarca değişmesi albümü uzun ve titiz bir çalışmanın meyvesi haline getirmiş. Bu arayış giderek artan bir müzisyen zenginliğine de sebep olmuş; 10 farklı müzisyen düzenlemelere el vermiş. Sayıları yüzü aşan bir müzisyen ordusu albümün çalgısal zenginliğine katkıda bulunmuş. Albüme sesiyle tek parçada konuk olan isim Cengiz Özkan.

Türkçe, Azerbaycan Türkçesi, Kürtçe ve Lazca şarkıların, ayrıca İran, Ermenistan ve Balkan ezgilerine yeniden yazılmış sözlere sahip parçaların içeriğinin yoğunlaştığı konu, Anadolu halklarının tarihi, kültürü ve duyguları...

15 eserden oluşan “Bu Toprağın Ezgileri / The Melodies of This Land”, son yılların en kalabalık ve kolektif çalışması... Yanı sıra Hasan Saltık’ın baştan sona yapımcılığını üstlendiği son solo albüm.

ERDEM SÖKMEN & HASAN METEN ‘GUİTAR DUO - 1’ (ADA MÜZİK)

Erdem Sökmen sayısız albüme hayat vermiş büyük usta, emektar bir stüdyo gitarcısı. Hasan Meten ise Sökmen’den daha sonraki bir kuşağa mensup, çok yetenekli bir müzisyen. İki gitarcı 2014 yılından bu yana Bilkent Gitar Buluşmaları etkinliklerinde her yıl bir araya geliyorlar, çalıyorlardı. Müzikal beğenileri ve birlikte çalma performansları o kadar uyuşuyordu ki bu birlikteliği albüme dönüştürmeye karar vermişlerdi.

“Guitar Duo 1” adını verdikleri ilk albümlerinin repertuvarında Latin Amerikalı besteciler ağırlıkta. Yedi bestecinin (Assad, Egberto Gismonti, Gnattali, Garoto, Hermeto Pasqoal, Ralph Towner, Bellinati) 15 eserini düzenleyip yorumlamışlar. Albümün adının sonuna eklenmiş “1” ibaresi ise çalışmanın bir seri olacağına istinaden; her yıl bir albüm hedefleyen ikili, sıradaki albümün çalışmalarına başlamış bile.

Albümün ruh hali bestelerini yorumladıkları ustaların dünyalarına uzak olmamakla birlikte, yorumlanan eserlerin içinde kendi hallerinden ilaveler yok değil. Bestecilerin melodik ve ritmik kompozisyonları yön göstermiş; Sökmen’in düzenlemeleri ikilinin güçlü yorumuna farklı bir boyut kazandırmış. Kayıtlar albümün güzelliğine yakışır ölçüde iyi; onu da bir başka usta, Cenk Erdoğan yapmış.