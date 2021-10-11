Vitrindeki albümler

11 Ekim 2021 Pazartesi, 04:00

ÜMMÜ GÜLSÜM ‘ENTA OMRY’ (MEGA PLAK)

Konserleri saatlerce süren primadonna, Doğu’nun en büyük müzisyenlerinden... Adı kısa şarkıları uzun, sıfatları ise saymakla bitmez: Aşk şarkılarının hüzünlü notaların emsalsiz yorumcusu, çocukluğumuzun cızırtılı radyo programlarının Delta Bülbülü, Arap müziğinin divası, Mısırlı efsane Ümmü Gülsüm.

Birinci Dünya Savaşı’nda sömürgecilere açılan isyan bayrağının sesi oluşuyla da bir halk kahramanıydı Gülsüm. Işığa hassas gözleri nedeniyle taktığı kalın çerçeveli siyah gözlükleri, nevi şahsına münhasır doğaçlamaya dayalı üslubu, emsalsiz ses rengi ile ellili yıllardan itibaren bir dünya yıldızı haline gelmişti. 1975 yılında hayata veda eden sanatçı Ortadoğu pazarının halen en çok satan sanatçısı...

Efsanenin ülkemizde ilk kez yayımlanan, bir Muhammed Abdulvahab bestesi olan “Enta Omry (Sen Benim Ömrümsün)” ve “Taleal Bedru Aleyna” adlı eserlerini içeren (her yüzü 20 dakikanın üzerinde olan) plağı, koleksiyonerler için fırsat. Zira Hologram ile numaralandırılmış, bokset halinde sadece 1000 adet üretilmiş. Özel baskılı kutunun içinde 180 gram bir plak, bir CD, dört dilde (Türkçe, İngilizce, Fransızca, Arapça) biyografi içeren kitapçık ve bardak altlığı var. Kayıtlar orijinal bantlardan aktarılarak hazırlanmış.

DEMİRAYAK ‘SİGNAL’ (SARI EV)

Afyon’un önde gelen simalarından Şükrü Demirayak; ülke çapında bir iş insanı, onmaz bir koleksiyoncu, ancak son zamanlarda hepsinin önüne geçen hüviyeti ise müzisyenliği. Bu konuda da şaşmaz bir konseptin sahibi. Geçen yıl salgın günlerinde ürettiği 12 parçadan oluşan üçüncü albüm “Freeze”i çıkarmıştı. Şimdi de fasıla vermeden dördüncü albüm “Signal” geldi, CD ve plak formatında.

Dinleme formatları her parçayı temsil eden büyük kartpostallar eşliğinde ve bir boksetin içinde zarif bir biçimde ikram edilmiş. 10 parçadan oluşan albüme Erol Temizel, Levent Demirbaş, Berk Korkmaz, Hamza Dinç, Barış Büyük gibi isimlerin katkıları var.

“Signal” albümünün eskilere göre bazı farkları bulunuyor; Demirayak’ın sekiz şeritli bir otobana direksiyon kırdığına işaret eden. Hepsinden evvel verdiği mesaj itibarıyla “Signal” bize evrende yalnız olmadığımızı söylüyor. Ayrıca ilk üç albümüne göre sound olarak zengin, zihinsel açıdan daha açılımlı bir çalışma “Signal”. Tangerine Dream’den başlayan kozmik bir çizgiye ayak basarak günümüze, oradan da geleceğe uzanıyor. Albümün ruh ikizi Jean-Michel Jarre’ın “Zoolook”u...

Şayet bir isim takmak gerekirse, topyekûn elektro-fütürizm denebilir Demirayak’ın çalışmalarına.