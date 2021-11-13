Vitrindeki albümler

13 Kasım 2021 Cumartesi, 02:00

Önce ayrı ayrı üç şarkı yayımlamıştı Volkan Başaran ve Simge Gezmiş ikilisi. Şimdi “Deli Suyu” adını koydukları dört şarkılık ilk kısaçalarlarını (EP) çıkardılar.

İkilinin 2016’da İstanbul’da başlayan müzikal dostluğu zamanla besteye dönüşmüş. Daha önce pek çok isimle çalışan Volkan’ın Türkiye’den Amerika’ya uzanan hikâyesinde edindiği engin deneyim ve geniş vizyon, Simge’nin söz yazma aşamasındaki edebiyat altyapısı, işlenmeye hazır müzikal yetenekleri ve birikimleriyle buluşunca ortaya ülkemizde az rastlanır kalitede bir melodik rock çıkmış. Şarkıların genel olarak içeriğini modern hayatın sıkıştırdığı ruhların direnişi ve kalbinin sesine kulak veren şehirli insanların halleri oluşturuyor.

Volkan’ın modern rock ve blues kokan nefis gitar tonu, Simge’nin güçlü-duru sesiyle etle tırnak misali uyuşuyor. Her şarkı tam bir gitar-vokal düeti. Toplam sürenin kısalığına rağmen burada güzel vokale olduğu kadar, parlak çalınmış, keyifli gitar sololarına da doyuyorsunuz.

Pozitif ve sakin doğasıyla rahatça dinlenebilir bir çalışma.

Şarkıların söz, müzik ve düzenlemeleri ikiliye ait. Basta İlkin Deniz ve Ozan Öner, davulda Sedat Özbek, Cengiz Tural ve Emre Yıldız, Hammond’da İskender Paydaş eşlik etmiş.

MECHANİCAL ROOSTER ‘EPİSODE ONE’ (BONE UNİON RECORDS)

Yetmişlerde Atomic Rooster adında bir topluluk vardı, şimdi mekanik versiyonuna kulak veriyoruz. Bizim mekanik horozlar malum Denizli’den ama amaçları birbirlerini tepelemek değil, müzik.

Mustafa Kaçar ile Onur Çağlar, Denizli’den kalkıp İzmir’e yerleştiklerinde eski blues parçalarının remiksleri üzerine çalışıyorlardı. Bu iki emekçi çalıştıkları işlerden artırdıkları paranın tamamını müzik yapabilecekleri cihazlara yatırıyorlardı. Kendi çabalarıyla prodüktör olmayı başarmışlardı ama istedikleri kalitede iş çıkarabilmeleri için 2016 yılında Sarp Keskiner ile tanışmayı beklemeleri gerekiyordu. Sarp, iki gencin çalışmalarına vizyon katmış ve (gitar, bas ve vurmalılar ile eşlik ederek) kayıtlarını yapmıştı.

Mustafa, blues türünde armonika çalıyordu, yanı sıra ikisi de rap yapıyorlardı ancak Sarp’ın devreye girişi müziklerini ilginç bir buluşmaya götürmüş. Mechanical Rooster, “Episode One” adını verdikleri ilk albümünde (Beat kuşağının kes-yapıştır tekniğine benzer biçimde) hip-hop ile geleneksel blues formlarını harmanlıyor; dünya meselelerine ezilen insanın gözünden bakan sözler yazıyor.

Denizli’den çıkıp gelmiş iki tutkulu gencin, İzmir’de böyle eşi benzeri olmayan bir işe imza atmaları takdire şayan bir durum.