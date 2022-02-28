Vitrindeki albümler

28 Şubat 2022 Pazartesi, 04:00

ARMAGEDDON TÜRK ‘SORRY KID, A HUMAN MADE THIS’ (JAZZ LUCIFER)

Yurtiçi ve yurtdışında büyük isimlerin parçalarına yaptıkları remikslerle tanıdığımız, Anadolu Sound’unu dünya sahnesine taşımayı hedefleyen Armageddon Türk, “Anadolu Lo-fi”ın ardından yine konsept bir albümle yoluna devam ediyor: “Sorry Kid, A Human Made This.”

Bugüne değin hep ikili olarak çalışan Armageddon Türk, aslen Orkun Tunç’a ait bir proje. Her dönem bir partner ile çalışan Orkun, ilk kez bu albümde tek başına. İçindeki parçalar yalnız olduğu dönemlerin derlemesi olarak görülebilir. Müzikal açıdan en büyük farklarından biri bu. Bir diğeri ise farklı konseptte enstrümantal bir hip-hop albümü oluşu.

Albüm kapakta görülen (İstanbullu butik oyuncak üreticisi Burak Ersöz imzalı) oyuncağın bize hatırlattığı en büyük Türk prodüktörüne saygılarını sunuyor. Yanı sıra dünya tarihinden (Spike Lee, Vanilla Ice, Abidin Dino gibi) çeşitli figürler ve olaylara, mizahi bir bakış açısı doğrultusunda göndermelerde bulunuyor. Bilhassa Z kuşağına hitap eden “Sorry Kid, A Human Made This”, kalıplaşmış yeni kuşak Türk hip-hop’ına yeni bir sos katıyor.

Not: “Sorry Kid, A Human Made This”, Orkun Tunç’un kurduğu (ileride içinde yer aldığı albümler ve beraberinde kitaplar çıkaracağı) Jazz Lucifer adlı şirketin ilk ürünü.

HÜSEYİN ALTIN ‘DARGINIM’ (GÜNEŞ PLAK)

Şarkıcı, besteci, şair, söz yazarı, aranjör, oyuncu... Önceleri ilk çocuk sanatçımız olarak tanınmıştı; ardından da bilhassa seksenli yıllarda, arabesk müzik dünyasının en önemli isimlerinden biriydi Hüseyin Altın. “Neden Saçların Beyazlamış Arkadaş”, “Hasret Akşamları”, “Hor Görme Garibi”, “Dargınım” gibi türünün milli marşı olmuş şarkılarla hafızalara kazınmıştı.

2016 yılında 58 yaşında hayata veda eden Altın’ın 1983-90 yılları arasında Güneş Plak çatısı altında yaptığı albümler arasında “Dargınım” farklı kapaklarla plak ve kaset olarak birkaç kez basılmış, sonra da CD formatında çıkmıştı. Şimdi yeniden plak...

Albüme adını veren parça, Müslüm Gürses’in yorumu ile hep kıyaslanmış, ancak hangisinin daha acılı olduğu tartışması hep sonuçsuz kalmıştı.

Arka yüzünde Altın’ın iki fotoğrafını içeren kapak, plak baskısında farklı. Görsellerin tamamı, plağın kaydedildiği günlerde çekilmiş, dialardan aktarılmış. Plak baskısı, 1988’den beri titizlikle saklanmış orijinal makara bantlardan aktarıldığı için iyi.

Sadece 700 (+30) adet numaralı olarak basılan plakta, kanal aralıklarının geniş olması için ve baskı kalitesi için bir parça dışarıda bırakılmış. Damar arabeskçiler için değerli bir koleksiyon parçası...