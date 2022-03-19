Vitrindeki albümler

19 Mart 2022 Cumartesi, 04:00

SANAT DELİORMAN ‘AŞK KUMBARASI’ (PB MÜZİK)

Karı-koca ressam bir ailenin, iyi eğitimli, iyi huylu ve zeki kızı Sanat Deliorman. Çeviri ve grafik tasarım okumuş ama baskın tutkusu hep müzik olmuş. Ben kendisini sahnede tanıdım; güzel bir sesti, sahnesi de keyifliydi; şimdi ise önemli bir eksiğini tamamladı ve ilk albümünü çıkardı Sanat.

Hakan Kurşun’un sanat yönetiminde (yanı sıra vurmalı çalgılar ve mastering) kaydedilen “Aşk Kumbarası”, on özgün besteden oluşuyor. Albümün kapak tasarımını da üstlenen Sanat’a piyanoda Baturay Yarkın, çelloda Murat Süngü eşlik ediyor.

Albümde çalgıların sade kullanımının ve yalın orkestra kombinasyonunun amacı şarkıların içeriğini öne çıkarmak; bu yöntemle de tiyatral bir dil yakalamak. Caz, klasik ve Türk Müziği üçgeninde yankılanan, Genco Erkal ve Fazıl Say ilhamlı albümde bir de İstanbul tangosu var.

Sanat’ın derin şarkı sözlerindeki içerik insanlığın en eski sorunlarına, varoluş sorgulamalarına kadar uzanıyor. Aşk, sevgi, tutku, sadakat ve şükran dolu duygularla bezeli bir evren yaratıyor. Babasını kaybedişinin ardından yazılan şarkılardaki ruh hali ise hüzünlü, romantik, efkârlı ve vefalı.

Yılların birikimi hiç de azımsanacak bir meblağ değilmiş; kırılan kumbaranın içinde meğerse ne hazineler varmış! Harika bir ilk albüm...

EDA AND ‘LIVE IN HAMBURG’ (KALAN/Z MÜZİK)

2019 yılında çıkardığı ilk albümü “Augmented Life” ile (Ravel, Ligeti ve Ahmet Adnan Saygun, Bill Evans, Keith Jarrett, Tuna Ötenel ve Aydın Esen gibi) kahramanlarına saygı dolu bir selam veren Eda And, ikinci albümü “Live in Hamburg” ile bir başka dünyanın kapılarını aralıyor. Bu kez kendisini etkilemiş popüler şarkıların önlerinde eğilerek reverans veriyor. Piyanosunun başında tek başına yorumladığı şarkılara bambaşka (bir o kadar da kişisel) bir hava katarak.

Sezen Aksu’nun “Ah İstanbul İstanbul Olalı” şarkısının içten yorumuyla başlayan albüm, Victor Jara’nın “La Partida”sı ile sürüyor. Sırasıyla Attila Özdemiroğlu bestesi “Kalbim Ege’de Kaldı”, Hasan Tunç imzalı Karadeniz şarkısı “Ben Seni Sevduğumi” ve anonim türkü “Yüksek Yüksek Tepelere” ile Âşık Veysel’in “Uzun İnce Bir Yoldayım”ı geliyor. Canlı kaydedilmiş yedi parçadan oluşan albümün kapanışı ise (Eda’nın sesinin duyulduğu tek vokalli) kendi bestesi “İstanbulisation” ile yapıyor.

Hangi şarkıya dokunursa dokunsun, kendine has yorumlarıyla virtüözitesini gösteriyor. Eda’yı görünce, dinleyince anlıyoruz ki 2013 yılında genç yaşta kaybettiğimiz babası basçı Kürşat And, müzik dünyasına eksikliğini hissettirmeyecek kadar değerli bir miras bırakmış.