Vitrindeki albümler

11 Nisan 2022 Pazartesi, 04:00

Cem Adrian ‘Gökyüzümün Yıldızları’ (Pasaj Müzik)

Ses rengiyle, yüksek oktavıyla, yorum çeşitliliğiyle farklı alanlardan dinleyici kitlesini etkilemeyi başarmış Cem Adrian en son “Solmayan Şarkılar” albümünü 2020 yılında yayımlamış, burada Türk sanat müziğinin 10 kült eserini yorumlamıştı. 12. albümü “Gökyüzümün Yıldızları” konsept açısından bir öncekinin devamı olarak görülebilir. Adrian burada da geçmişinde ruhen sığındığı pop-rock türündeki şarkıları meşrebince yorumluyor.

“Ayrılık”tan “Gemiler”e, “Çığlık Çığlığa”dan “Duymak İstiyorum”a, “Hareket Vakti”nden “Küçüğüm”e; bir yaylı topluluğu ile Sezgin Alkan’ın piyanosu eşliğinde kaydedilen ve 10 şarkıdan oluşan bu repertuvar, sadece Adrian’ın değil tüm bir kuşağın umutları, hayal kırıklıkları ve aşklarının mütercimi. Adrian ile aynı kuşağa mensup olan hemen herkesin geçmişiyle özdeş, gençliğinden sepya fotoğraflar sergileyen şarkılar bunlar.

Onunki yakın müzik tarihimizdeki en başına buyruk diskografilerden biri; tür ayrımı yapmaksızın okuyor, canının istediği türküyü çığırıyor, ruh ikizleriyle düet yapıyor; ancak ne yaparsa yapsın mutlaka alametifarikasını koruyor, her satırının altına imzasını atıyor.

Bir sonraki çalışmasında muhtemelen erken döneminin kırılgan dünyasına dönecek, eski hayranlarını mutlu edecek.

Fuat Ergin ‘50 Kalibre’ (West Berlin Records)

Yeni çalışmasının adını ellinci yaşına basacak olmasına istinaden koydu; hip-hop / rap kültürümüzün köklü ve gururlu ismi Fuat Ergin, “50 Kalibre” albümünü kendine ait West Berlin Records şemsiyesi altında yayımlandı.

Kendine has tarzıyla özgün bir çizgi oluşturan, Türkçe rap’te Batı Berlin ekolünü yaratan, kuşağına ve sonrakilere yol gösteren Fuat, yaşının yarısı kadar bir süredir de çeyrek asırdır rap mücadelesinin güçlü-kuvvetli bir neferi.

Sözleriyle son derece sert ve protest bir hip-hop albümü “50 Kalibre”. Piyasanın cılk pop-rap ortamında boğulan old-school sevenlere kuvvetli bir nefes veriyor. Yıllarca başa güreşen Fuat, iki yıl sonra çıktığı er meydanında rakiplerine hodri meydan diyor. Şarkıdan şarkıya el ense çekiyor, iç tırpanla rakibi buduyor, ters kepçeyle kündeye getiriyor. Battle gibi beatler de güzel ve düete gelenler kuvvetli. Albümde Fuat’a Eypio, Şanışer, Joker, ZenG, Konta, Harun Adil, Kezzo, DipNot, Decoy, Efe Onat eşlik ediyor. Son parçanın konuğu ise yazar, tiyatro sanatçısı ve hikâye anlatıcısı Konuralp Sunal.

“50 Kalibre” üç albümlük “Hassickdir?” serisinin ruhen devamı. Fuat’ın yaptığı en iyi albümlerden olmakla birlikte, memleketimizde rap müziğin ulaştığı en yüksek seviyeler bunlar.

Murat Beşer

([email protected])