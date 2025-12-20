Vitrindeki Albümler - 20 Aralık 2025

ESENGÜL (ŞAHİNLER PLAK / MEGA PLAK)

Hızlı yaşadı genç öldü ama rock’n roll’cu değildi Esengül (gerçek adı Esen Agan). 70’li yıllarda arabesk müziğin en damar isimlerinden biriydi. 1979 yılında geçirdiği trafik kazasında yaşamını yitirdiğinde 25 yaşındaydı. Henüz reşit değilken kadın sesleri nadiren gazino sahnelerinde kendine yer bulurken tanımıştık onu; kendi güzel, sesi güzeldi. Gizemliydi, hikâyesi de kısa sürdü ve geride bir avuç plak kaldı. Bu plaklar kalabalık bir orkestra eşliğinde ve tek seferde kaydedilmişti.

Çok yetenekliydi, geniş oktav bir sesi ve yüksek bir tekniği olmamasına rağmen, kendine has yorumu, aşırı duygusallığı ve okuyuşundaki samimiyetiyle son derece özgün bir tarzın sahibiydi. İcrada arabesk olsa da, arka planında sanat müziği vardı yorumlarında, ama seslendiği kesim halkın ta kendisiydi. Havalı imajı, sarı saçları, zeytin gözlerinden yükselen buğulu bakışlarıyla bütünleşmişti.

Sekiz yıl süren müzik hayatına 23 plak, dört de kaset sığdırmıştı Esengül. Aradan geçen yarım asırdan sonra şimdi adına basılan (analog bantlardan aktarılmış, kırmızı renkli) plak, Esengül’ün zamanında Şahinler, Gurundik, Taç Plak ve Türküola firmalarının kataloğunda yer almış 11 şarkıdan oluşuyor. Meyhane atmosferini evde plaktan yaşamak için...

GORMOT “THE BİRTH” (GÜLBABA RECORDS)

Karadeniz’in tulumuyla progresif rock müziğinin buluştuğu kavşakta duruyor Gormot adlı topluluk. Marillion’dan, Genesis’ten, Camel’dan gelen esintiler şişiriyor burada tulumu. Üfleyen kişi ise çalgısının peşinden yıllardır tutkuyla koşmuş, ta San Francisco’larda müzik eğitimi almış Aycan Teker. Aycan’ın yoldaşları gitarda Çağatay Kadı, tuşlu çalgılarda Uğur Gülbaharlı, basta Poyraz Kılıç, davulda Burak Gürpınar. Gormot dört beş yıldır bu proje üzerinde çalışmış, arada bir iki tane single çıkarmıştı. Şimdi tulumu prog-rock literatürüne dahil eden (Kolhis Laz mitolojisindeki iyilik tanrısından aldığı adıyla) Gormot, çıkardığı ilk albüm “The Birth” ile bir geleneği yenilikçi ve çağdaş bir yorumla günümüze taşıyor.

Bu adına piyasa denen cangılda, müzik namına insanı ilk duyduğunda heyecanlandıran şeyler giderek azalıyor. Bu yıl “The Birth”, duyar duymaz pür dikkat kesildiğim az sayıdaki albümden biri. Kazım Koyuncu’nun Karadeniz müziğini evrensel bir boyuta taşıma mesaisinin günümüzdeki uzantısı olarak görülebilir. Kesinlikle önemli bir albüm ve takdire şayan bir çaba... Gormot gereken ilgiyi görmeli ve bu değerli çalışmanın devamı gelmeli.

Not: “The Birth” albümü dijital platformların yanı sıra plak formatında da çıktı.