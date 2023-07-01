Vitrindeki albümler

Yayınlanma: 01.07.2023 - 03:00

Güncelleme: 01.07.2023 - 03:00

ADAMLAR ‘HAREKETE KİMSE MÂNİ OLAMAZ’ (SONY)



Adamlar, 2021 yılında dijital platformlarda dört şarkıdan oluşan bir EP yayınmış, şarkılarının synthpop soundu münasebetiyle dinleyiciyi şaşırtmış, eleştirilere maruz kalmıştı. Ardından dört şarkılık bir EP daha yayınlayarak yine farklı stil denemelerine yelken açmıştı. Şimdi bu EP’ler, “Harekete Kimse Mâni Olamaz” adını taşıyan bir plağın A ve B yüzlerini teşkil ediyor.



Plağa adını veren satır Âşık Veysel’in Anlatmam Derdimi Dertsiz İnsana türküsünde geçiyor. Bu değişimi, gelişimi ifade ediyor topluluk için. Bunun bir kopuş olduğunu iddia etmek doğru değil. Zira içinde eski Adamlar’dan çok emare var.



Plağın iki yüzü farklı sound’ların kapılarını araladığı için birbirini tamamlayan türden değil. Buradan da anlaşılıyor ki Adamlar artık eski çalışmalarının yeni sürümlerini kaydetmeyecek, geriye sadece ilerde ne yapabilirim maksadıyla bakacak. Sınırları zorlayacak, risk alacak. İhtiyaç duydukları cesaretin de geçmişlerine bakılınca ruhlarında mevcut olduğu anlaşılıyor. Tarzları çapa atmayan türden. Bir sonraki hamlelerini tahmin etmek kolay değil. Onlar artık birilerinin üçüncü dalga olarak tarif edilen kalabalığın biraz dışında. Çatallanan keçi yolunda direksiyonu, daha az yürünmüş olana kırmışlar. Bize düşen mani olmamak.



FİKRET KIZILOK ‘OLMUYO OLMUYO’ (GAM MÜZİK)



Fikret Kızılok’un 1991 tarihli albümü “Olmuyo Olmuyo!” Taç Plak etiketiyle kaset formatında basıldığında bir hayli vasatlık eleştirilerine maruz kalmıştı. Buna sebep olan şey kasetin ilk yüzündeki elektronik altyapılarla kaydedilmiş dijital sound’lu şarkılardı. Çok farklı bir müzikti bu Kızılok hayranları için. Hattı zatında Kızılok da kayıtların Turgut Özal’a ve köşe dönmeci bireyci zihniyete duyduğu tepkinin önüne geçememesi nedeniyle aceleye geldiğini telaffuz etmişti ama son sözü yine zaman vermiş, albümdeki şarkılar dönemin itiraz eden ruhunu iyi yansıttığı için hak ettiği değeri sonradan bulmuştu.

Kızılok sekiz şarkıdan oluşan bu albümü, evindeki stüdyosunda kaydetmişti. Müzik tarzı olarak (başta arabesk olmak üzere) dönemin piyasası ile dalga geçen bir anlayışa sahip olan albümdeki şarkılarda yine kendisinden alışkın olduğumuz sarkastik bir fırça edebiyatı vardı. Albüme adını veren açılıştaki şarkı, tarihimizdeki ilk rap örneklerden olmakla birlikte, “Entellektüel” şarkısında medyanın yandaş simalarına iri bir taş fırlatmıştı. Şarkılar her ne kadar döneminden bahislerle örülü bir içeriğe sahip olsa da yeniden dinlediğimizde bugün yaşadığımız sorunları içerdiği görülüyor. “Olmuyo Olmuyo!” ilk kez plak olarak basıldı.

