Vitrindeki albümler
Vitrindeki Albümler'de bu hafta...
ADAMLAR ‘HAREKETE KİMSE MÂNİ OLAMAZ’ (SONY)
Adamlar, 2021 yılında dijital platformlarda dört
şarkıdan oluşan bir EP yayınmış, şarkılarının synthpop soundu münasebetiyle dinleyiciyi şaşırtmış,
eleştirilere maruz kalmıştı. Ardından
dört şarkılık bir EP daha yayınlayarak yine
farklı stil denemelerine yelken açmıştı.
Şimdi bu EP’ler, “Harekete Kimse Mâni
Olamaz” adını taşıyan bir plağın A ve B
yüzlerini teşkil ediyor.
Plağa adını veren satır Âşık Veysel’in
Anlatmam Derdimi Dertsiz İnsana
türküsünde geçiyor. Bu değişimi, gelişimi ifade
ediyor topluluk için. Bunun bir kopuş olduğunu
iddia etmek doğru değil. Zira içinde eski
Adamlar’dan çok emare var.
Plağın iki yüzü farklı sound’ların kapılarını
araladığı için birbirini tamamlayan türden
değil. Buradan da anlaşılıyor ki Adamlar artık
eski çalışmalarının yeni sürümlerini
kaydetmeyecek, geriye sadece ilerde ne
yapabilirim maksadıyla bakacak. Sınırları
zorlayacak, risk alacak. İhtiyaç duydukları
cesaretin de geçmişlerine bakılınca
ruhlarında mevcut olduğu anlaşılıyor.
Tarzları çapa atmayan türden. Bir sonraki
hamlelerini tahmin etmek kolay değil. Onlar
artık birilerinin üçüncü dalga olarak tarif edilen
kalabalığın biraz dışında. Çatallanan keçi yolunda
direksiyonu, daha az yürünmüş olana kırmışlar. Bize
düşen mani olmamak.
FİKRET KIZILOK ‘OLMUYO OLMUYO’ (GAM MÜZİK)
Fikret Kızılok’un 1991 tarihli albümü “Olmuyo Olmuyo!” Taç Plak etiketiyle kaset formatında basıldığında bir hayli vasatlık eleştirilerine maruz kalmıştı. Buna sebep olan şey kasetin ilk yüzündeki elektronik altyapılarla kaydedilmiş dijital sound’lu şarkılardı. Çok farklı bir müzikti bu Kızılok hayranları için. Hattı zatında Kızılok da kayıtların Turgut Özal’a ve köşe dönmeci bireyci zihniyete duyduğu tepkinin önüne geçememesi nedeniyle aceleye geldiğini telaffuz etmişti ama son sözü yine zaman vermiş, albümdeki şarkılar dönemin itiraz eden ruhunu iyi yansıttığı için hak ettiği değeri sonradan bulmuştu.
Kızılok sekiz şarkıdan oluşan bu albümü,
evindeki stüdyosunda kaydetmişti. Müzik tarzı
olarak (başta arabesk olmak üzere) dönemin
piyasası ile dalga geçen bir anlayışa
sahip olan albümdeki şarkılarda yine
kendisinden alışkın olduğumuz sarkastik
bir fırça edebiyatı vardı. Albüme adını
veren açılıştaki şarkı, tarihimizdeki
ilk rap örneklerden olmakla birlikte,
“Entellektüel” şarkısında medyanın
yandaş simalarına iri bir taş fırlatmıştı.
Şarkılar her ne kadar döneminden bahislerle örülü
bir içeriğe sahip olsa da yeniden dinlediğimizde
bugün yaşadığımız sorunları içerdiği görülüyor.
“Olmuyo Olmuyo!” ilk kez plak olarak basıldı.
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