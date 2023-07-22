Vitrindeki albümler

Yayınlanma: 22.07.2023 - 03:00

Güncelleme: 22.07.2023 - 03:00

KAMURAN AKKOR ‘SEV YETER’ (DEKA)

Birkaç kulvarın yaşayan efsanesi Kamuran Akkor, Gönül Akkor’un 1947 doğumlu kız kardeşi. Sadece arabesk değil, sanat müziği, pop müziği ve sinemanın da unutulmaz simalarından, arabeskte başa güreşenlerden. Kamuran Hanım, “Sev Yeter” adlı 1983 tarihli yedinci stüdyo albümünü sinemaya uzunca bir süre ara verdiği dönemde çıkarmış, arabeske damgasını vuran işlerden birine imza atmıştı. Elenor etiketiyle plak olarak basılan albüm, 1986 yılında Uzelli etiketiyle kaset, 1991 yılında Türküola etiketiyle de CD olarak yayımlanmıştı. Şimdi Deka markası altında yeniden plak formatında piyasaya sürüldü. Kamuran Hanım yorumculuğu ile yürekleri titreten bir sesti. Tok sesinin melankolik bir atmosferi vardı. Bazı Orhan Gencebay ve Hakkı Bulut bestelerini bambaşka yerlere taşımıştı. Delikanlı bir havası vardı, kendine has karakterdi. Erkek yorumcularda Müslüm Gürses neyse, kadın tarafında Kamuran Hanım oydu. 1966 yılında başladığı kariyerine sayısız başarı sığdırmış, eşi Vasfi Uçaroğlu ile birlikte yıllarca çalışmıştı.

“Sev Yeter” arabesk camiasında çok sevilmiş, büyük ses getirmiş, içindeki “Sev Yeter” ve “Bir Ateşe Attın Beni” adlı şarkılar mahalleden geçen her arabadan duyulmuş, on binlerce âşık gencimizin yüreğini dağlamıştı.

SO DUO ‘SO FAR’ (RUMİ SOUNDS)

Piyasaya metelik vermemiş, iki adanmış müzik delisi; Sumru Ağıryürüyen ile Orçun Baştürk. So Duo adı altında 2018 yılında çıkardıkları ilk albüm “Ay Ana” Kalan Müzik tarafından CD formatında basılmıştı. İkili o günden bugüne değin EP ve single olarak muhtelif parçalar üretmiş, dijital platformlarda yayımlamıştı. Ürünlerin biraz dağıldığını düşünen bir başka adanmış gönül insanı Erbatur Çavuşoğlu, “Böyle olmayacak” diyerek tüm işleri ikili plakta topladı. “So Far” adlı plak Berlin’de kurduğu Rumi Sounds plak şirketinden elle numaralandırmış olarak 500 adet basıldı.

So Duo’nun müzikal referansları orijinal: Eski Uygur kültüründen Irk Bitig ve yerli uygarlıklara kadar uzanıyor. Gelenekselden avangarda bu cesaret dolu deneyim hem folk müziğinden besleniyor hem de modern bir zihniyet taşıyor. Sumru vokal, mandolin, keyboard ve arp çalarken Orçun vokal, keyboard, elektronikler ve davulu sırtlanmış. Az malzemeyle, kâh boşluklarla kâh gürültüyle, tekrara düşmeden dünya turu atan doğaçlamalar yapmışlar.

İlk plak “Ay Ana” albümünü, ikinci plak sonra yapılmış parçaların tamamını içeriyor. Arşivlik So Duo’nun çalışmaları plak olarak basılmayı sonuna kadar hak ediyor. Ürün az, elini çabuk tutan koleksiyona dahil eder.