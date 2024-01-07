Vitrindeki albümler

Yayınlanma: 07.01.2024 - 03:00

Güncelleme: 07.01.2024 - 03:20

ÇAĞRI SİNİI & FARAZİ ‘ZAMAN SİNEKLERİ’ (DEADLY HABİTS RECORDS / YERALTI SAKİNLERİ / BELOW SYSTEM RECORDS)

İlerici şarkı sözü yazarı, besteci, rapçi Çağrı Sinci ve usta beatmaker Farazi... İşçi sınıfından gelme iki lokal hip hop, rap kahramanı; ilk kez bir albümde omuz omuza veriyorlar, zamanın sineklerine karşı. 12 parçadan oluşan albümde Şam’dan Sansar Salvo’ya, Sorgu’dan Afel’e, Raziel’e kadar “yeraltı sakinleri” olarak kadro geniş. Birer parçada da trompetiyle Barış Demirel, klavyesiyle Faruk Demir Tugayoğlu ve gitarlarıyla Tuncel Eylik ile Cem İnce eşlik ediyor.

İki arkadaş yıllardır tanışır ve bazı projelerde buluşurlardı ama ortak albüm yapma fikri Çağrı’nın Farazi’den “Tuhaf Hikâye” parçası için bir beat istemesiyle başladı. Albüme verdikleri “Zaman Sinekleri” adı da Ahmet Hamdi Tanpınar’ın “Zaman Kırıntıları” şiirinden esinlenilmiş. Albümde gitmekte ve gelmekte olana, yani zamana bir atıf var. Albümün adı bir bakıma konseptini belirlemiş. Sözlerde mütemadiyen maddi-manevi ezilen ve yalnızlaştırılan insana hitabetle mücadeleye çağrı olsa da ana tema zaman. Çağrı’nın zamana yaptığı göndermeleri altyapılarıyla ustaca pekiştiriyor Farazi. Ama yine de siz zamana yapılan bu sözlü ve çalgısal göndermeleri yanlış yorumlamayın, zira bugünün zevahirini kurtarmaya çalışanların dünyasında zamansız bir albüm “Zaman Sinekleri”.

DURAN TOKLUCA ‘BORDERLİNE’

Kendisini 21. Roxy Müzik Günleri’nde tanıdım; ben jürideydim, o yarışmaya Nevşehir’den gelen rapçi. Yarışmada Roxy Özel Ödülü’nü bileğinin hakkıyla kaldırmıştı.

16 yaşındayken Nevşehirspor’da sol ve sağ açık oynayan genç bir yetenekmiş Duran Tokluca. Sakatlık sonrası daha büyük bir tutkuyla bağlı olduğu müziğe adamış kendini. Futbol oynarken amatör şekilde beat’ler yapıyor, sözler yazıyormuş. Ailesinin desteği ile mini bir set up kurarak rapçi olma yolunda ilerlemeye başlamış. Şevkle ürettiği için kısa sürede albüm yapmaya başlamış. 2015 yılında ilk albümü “Şahika” çıktı, ardından “Masiva” ve “Mentor” geldi. Albümlerini bağımsız yayımlıyor Duran. Şimdi 16 şarkıdan oluşan “Borderline” yayımlandı. Her şeyi yalnız üreten Duran’ın yegâne eşlikçisi Efe Sezgin.

Sadece fiziken değil, ruhen de piyasanın uzağında Duran. “Borderline” albümündeki pek çok şarkı Türkçe rap soundunda az rastladığınız bir atmosfere sahip. Duran hit olacak şarkı peşinde koşmaktansa yüreğinin sesine kulak veriyor. Hikâyelerini vurdulu kırdılı mafya filmlerinden değil, tüm sahiciliğiyle kendi hayatından seçiyor, damıtıyor, samimi bir dille aktarıyor. Duran’ın müzikal meselesi rağbet gören işler yapmak değil, yaptığı işlerin rağbet görmesi...



