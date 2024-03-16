Vitrindeki albümler

Yayınlanma: 16.03.2024 - 04:00

Güncelleme: 16.03.2024 - 04:00

EZGİ AKTAN ‘ŞEFFAF’ (ADA MÜZİK)



Ezgi Aktan sekiz yılda ikram ettiği üç albüme müzik dünyasının şanşöhret-servet anaforuna kapılmamış azınlığına dahil olduğunu ortaya koymuş; dinleyicisinin gönlünde sıcak bir (taht değil) sandalye edinmişti. İlk albüm “İyi ki” ile genç kızlık hayallerini gerçekleştirmişti. İkinci ve üçüncü albümlerinde attığı adımlarla olgunlaşmıştı ama taşların oturması için biraz beklemesi gerekiyordu. Dördüncü stüdyo albümü “Şeffaf”ta Ezgi’yi kendi tabiriyle “büyüten” faktör anne oluşu.

“Şeffaf”ta sözü ve müziği kendisine ait, salgın günlerinde yazılmış (ama umutsuz olmayan) sekiz şarkı var. Her biri farklı bir isim tarafından düzenlenmiş. Bunlar Efe Demiryoğuran, Cihangir Arslan, Evren Arkman, Vehbi Can Uyaroğlu, Cenk Erdoğan, Çağatay Kadı, Selim Aydın ve Volkan Başaran... Şarkıdan şarkıya arz eden müzisyen çeşitliliği ise eklektizmden ziyade çeşitliliğe neden olmuş. Geçmiş kariyerine oranla daha renkli bir atmosfer yaratmış. Şeffaf albüm; yapmacık bir tarafı yok, sadece dinlenmeyi değil, teşekkürü de hak ediyor. Ayrıca Ezgi ve yoldaşları müzik dünyasının “tekli”lere boğulduğu bir curcunada, cesur bir kararla albümü dijitalden evvel plak olarak çıkardığı için özel bir teşekkürü hak ediyor.

Not: Dijital platformlarda yayım tarihi 22 Mart Cuma.



MAREM GÖKHAN ŞEN ‘ÇERKES NİNENİN NİNNİLERİ’ (KALAN MÜZİK)

Etnik müzik yapımcısı Marem Gökhan Şen, zamanında Kalan Müzik’in kurucusu Hasan Saltık’tan duyduğu bir cümleyi kendine şiar edinmiş: “Müzik, kültürü, unutulma tehlikesi yaşayan dilleri ve gelenekleri koruma ve sonraki nesillere taşıma mücadelesinde en güçlü silahtır.”

Çocukluğundan beri Çerkes melodileri ile iç içe yaşayan Gökhan, bu ilgiyi akordeonuna taşımış. Bu müziğin profesyonel kayıtlarının yok denecek kadar az oluşu, onu bu alanda çalışmaya yöneltmiş. İstanbul’da 2009 yılında başlayan, İngiltere’de üniversite eğitimi sırasında süren çabaları 2011 yılında “Çerkes Ezgileri” adını taşıyan albümle meyve vermiş.

Üç yıl sonra çalışmanın ikinci bölümünü tamamlayan Gökhan, aradan geçen 10 yılda ninnilere yönelmiş. Karşılığı yeni albüm “Çerkes Ninenin Ninnileri”.

Bu albümde Çerkesya, Abhazya ve Türkiye’de nesiller boyu söylenen Çerkesçe ve Abhazca ninnileri derleyip çocuklarla buluşturmuş Gökhan. Çerkesya’da köy köy gezerek nesiller boyunca söylenen anonim Uered-Ueredıj’leri kayıt altına alan Kardangush Zaramuk’un amatör kayıtlarını derleyip bestelemiş. Bu yöntemle bazı eserleri gün yüzüne çıkarmış. Müzikleri kendine ait 17 ninniden oluşan albüm, 21 Şubat Dünya Anadili Günü’nde dijital platformlarda yayımlandı.





