Vitrindeki Albümler

Yayınlanma: 13.04.2024 - 14:55

Güncelleme: 13.04.2024 - 14:55

Mehmet Güreli ile ‘Buluşmalar’ (Sony Music Türkiye)

Müzisyen, sinemacı, ressam, edebiyatçı ve gerçek Cihangirli (sonradan olma değil); büyük usta Mehmet Güreli’nin “Buluşmalar” konsepti içinde vücuda getirdiği 10 şarkılık plağını inceliyorum. Ortalama ilk intiba ustanın hep gençleri yanına çağırmış onlarla çalışmış olduğu yönünde ama içimden bunu söylemek gelmiyor. Zira usta sanki hepsinden daha genç... Mamafih bu plağın asıl fark edilmesi gereken mühim tarafı, ustanın ipleri elinde tutmak yerine, buluştuğu insana kendi derdini anlatmak yerine, onların sesine mihmandarlık yapmış olması... Hatta kapağına bile kendi çalışmasını koymamış, işi Nalan Alaca’ya bırakmış.

İki şarkı dışında sözler Görkem Yeltan’a ama parçaların düzenlemeleri misafirler dahil olmak (en çok Emre Karabulut olmak) üzere farklı isimlere dağıtılmış; Cem Adrian’dan Batuhan Mutlugil’e, Pamela’dan Jehan Barbur’a, Doğan Duru’ya... Parçalar bildiğimiz parçalar; “Kolay Mı”, “Uçurtma”, “Kimse Bilmez”, “Koş Git Bir De Sen Bak”, “Beyaz Kuş” gibi yıllarca bıkmadan usanmadan zevkle dinlediğimiz eskimeyen şarkılar, ama bu kez nefesler başka...

Tekrar edelim: bu buluşmaları yanlış anlamayın. Usta birilerini ağırlamamış, sanki adeta buluştuğu insanlara misafir olmuş. Plağı edinin, usta size de misafir olsun.

Don Cherry Trio ‘The ORTF Recordings Paris 1971’ (Caz Plak)

Vurmalı sazlar ordinaryüs profesörü Okay Temiz bir sound okyanusu; caz dünyamızın en yaratıcı ve üretken isimlerinin tepelerinde... Yeterince tanınmamış ya da basılmamış sayısız kaydı var. Bunlardan biri de yetmişli yılların başlarında Fransız plak firması BYG Records tarafından sadece Japonya’da Don Cherry Trio hesabına basılan “The ORTF Recordings Paris 1971” adlı plak. Bu nadir plak yarım asır sonra Haluk Damar ve Erinç Güzel’in yürüttüğü Caz Plak tarafından, firmasının arşivlerinde yer alan orijinal bantlardan remastered yapılarak yeniden basıldı.

1971 yılının nisan ayında stüdyoda canlı olarak kaydedilen albümde toplamda 31 dakika süren iki parça bulunuyor. Don Cherry trompet ve piyano çalıp vokal yaparken, Johnny Dyani ise bas çalıyor. Son derece geniş bir ses örgüsüne ve doğaçlamalara sahip olan parçalarda, iç içe geçmiş melodik kurgularda, Türk ritimlerinden Afro-Amerikan cazına kadar uzanan bir zenginlik ve özgürlük alanı mevcut.

Üç farklı kapak halinde basılan ve piyasaya ayrı ayrı sunulan plaklar, ayrıca şanslı 100 kişinin arşivine girmek üzere bir boxed’de toplanmış. Kapak fotoğrafı ise Ara Güler Müzesi’nden lisanslanmış. Gerçek bir koleksiyon parçası “The ORTF Recordings Paris 1971”...



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