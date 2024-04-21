Vitrindeki albümler

Yayınlanma: 21.04.2024 - 04:00

Güncelleme: 21.04.2024 - 04:00

HAKAN YILMAZ & EZGİNİN GÜNLÜĞÜ ‘DOĞU TÜRKÜLERİ’ (ADA MÜZİK)

Seksenli yılların başında Ezginin Günlüğü topluluğunun kurucuları arasında tanımıştık; şair, şarkı sözü yazarı ve solist Hakan Yılmaz’ı. Topluluk içinde sürdürdüğü verimli mesainin son demlerinde de ortak bir çalışma vücuda getirmişlerdi “Doğu Türküleri” adında. 1988 yılında kaset formatında basılan albüm şimdi 35 yılı geride bırakmış oluşunun anısına ilk kez plak olarak basıldı.

Ezginin Günlüğü topluluğunun özgün bestelere yelken açmak üzereyken geleneksel türküleri yorumladığı son çalışmaydı bu. Modern türkü yorumları konusunda da müzik tarihimizdeki en güzel örneklerden biriydi “Doğu Türküleri” ki halen bu konuda dinleyicilerinin kalbinde ve kulaklarında bu sıfatı koruyor. Albümün zarif çalgı performansları dışında en önemli özelliklerinden biri de Yılmaz’ın buram buram samimiyet kokan sesindeki hüzün yoğunluğu ve zihin açıklığı.

Yılmaz bu repertuvarda yer alan 11 türküyü yeni kuşaklar için daha anlaşılır ve içselleştirilir kılıyor adeta; onlara nevi şahsına münhasır bir estetik katıyor. Türkülerin aslının Kürtçe olmasına rağmen, kullandığı zarif Türkçe ile özünü bozmadan evrenselleştiriyor. “Doğu Türküleri” sanki bugün çalınıp söylenmiş gibi halen diri ve güncel; plak oluşu ayrı güzel.

HAKAN TUNA 'FLY BUTTERFLY' (TUNAS TUNES)

Hakan Tuna İngiltere’de doğmuş büyümüş ama kalbini Anadolu rock müziğine kaptırmış uslanmaz bir romantik. Bilhassa da özel tutkusu ve uzmanlık alanı Barış Manço.

Hakan yıllar evvel “12 Şarkı 12 Hikâye” adını verdiği bir projenin düğmesine basmış, bu yolda birkaç şarkı kaydedip dijital platformlarda yayımlamıştı. Repertuvarın sıradaki şarkısı “Fly Butterfly” ise sadece dijitalde çıkmakla kalmadı, meraklısı için 300 adet de 45’lik plak formatında basıldı.

Orijinali Fransızca bir halk şarkısı olan “Viens Dans Ma Vie” adlı parçayı Hakan ilk kez annesi dinlerken duymuş. Zira annesi tam bir Ajda Pekkan fanatiği imiş. O yüzden bu parçayı genç yaşta, henüz 55 yaşındayken yaşama veda eden annesinin anısına yorumlamış. Sözleri Kai Warrer’in söylediği İngilizce yorumundan aldığı şarkıyı salgın günlerinde kaydetmiş. Kadro, Hakan’ın 2004 yılında çıkardığı “Karanlıkta Güneş” adlı plakta çalan müzisyenlerle aynı. A yüzündeki “Fly Butterfly”da solo gitarda Hasan Evrim, davulda Mark Claydon yer alırken B yüzündeki enstrümantal “Sinek Lokanta”da flütte Lucia Viola, basta Aziz Mehmet, davulda Mark Claydon bulunuyor. Her iki yüzde de diğer çalgılar ve vokal kendisine ait. Kapağını da kendisi yapmış. Gerçek arşiv parçası...