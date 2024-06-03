Vitrindeki albümler

Yayınlanma: 03.06.2024 - 04:00

Güncelleme: 03.06.2024 - 04:00

ŞEVVAL SAM 'ROCK'I SEVERİZ'

Dobra ve çalışkan... İki koltuğunda çok karpuz: Hepsini sığdırmayı başarmış, kendine yakıştırmış, şöhret karşısında şımarmamış, dünyaya baktığı pencereyi hiçbir koşulda küçültmemiş Sevval Şam. Oyunculuğu bir yana, şarkıcılığı tangodan türküye, arabesk’ten rock’a kadar uzanıyor... Fiziki baskı olarak Şevval’in müzik kariyerinin tek plağı daha düne kadar “Has Arabesk” idi. Şimdi yanına kardeş geldi: “Rock’ı Severiz”.

“Rock’ı Severiz” aylar evvel dijital platformlarda iki bölüm halinde toplamda dokuz şarkılık bir albüm olarak yayınlanmıştı. Ancak plak baskısında dijitalde bulunmayan bir şarkı var; Model’in “Mey”i.

Bu rock değil, ince saz albümü, sadece repertuvar rock; mor ve ötesi’nden Duman’a, Pinhani’den Yüksek Sadakat, Barış Manço, Cem Karaca, Teoman ve Athena’ya kadar... Yorumlar Özdemir Güz direktörlüğünde, keman, ud, klarnet, kanun ve vurmalılarla yapılmış.

Şevval’in farklı türlerde şarkılar okuması bir imaj çalışması değil. Piyasa kaygısı hiç değil. Onun kendine has bir tarzı var. Okurken ayrımcılığın her türlüsüne karşı oluşmuş içsel bir tepkinin prizmasından geçiriyor şarkıları. Farklı kültürler arasında köprü kuruyor; bir eliyle yukarıdan aldığını, diğer eliyle aşağıya aktarıyor. Rock’ı seviyor, sevdiriyor...

ÇAĞAN ŞENGÜL ‘YANGIN’ (SONY MUSİC TÜRKİYE)

Şarkılarından sonuç çıkaracak olursak, belli ki nahif bir yürek besteci ve şarkıcı Çağan Şengün. Ses rengi çok güzel; dingin bir ruh hali var, insana hüzünle karışık huzur veriyor. 14 yaşında eline aldığı gitardan sonra single’lar üretmiş ama “Yangın” yaptığı ilk albüm.

11 parçadan oluşan “Yangın” aslında dijital platformlarda ilk kez 2022 yılında yayınlandı ancak plak olarak basılması biraz zaman aldı. O süre zarfında da adından hayli söz ettirdi, ses getirdi, internette dinlenme konusunda büyük başarılar elde etti. Kendi bestelerini seslendiren Çağan’a burada birer şarkıda Cem Adrian (Ben Sana Veda Edemem), Cem Yenel (Kâğıttan Gemi), Emre Aydın (Yansın), Şanışer (Yolu Yok) ve Ege Can Sal (Başka Çarem Yok) konuk olmuş. Düzenlemeler ise Burak Bedirli’ye ait.

Ses rengine ve tonuna uygun şarkılar, zekice kaleme alınmış. İleride Çağan’ın kariyeri şarkıcılıktan ziyade besteci yanıyla daha fazla öne çıkabilir. Henüz 28 yaşında ve sözleri içli, yaşına göre çok olgun. Düşünüyor insan, ona bu satırları yazdıran çileler ne olabilir? Her kimlerse onu üzenler, tebrik ediyorum. Devam etsinler, ki daha çok iyi beste kazansın müzik dünyamız. “Yangın” kendi kulvarında son yılların en iyi ilk çıkışı olabilir.