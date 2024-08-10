Vitrindeki Albümler
Vitrindeki Albümler'de bu hafta...
S¸ECAATTİN TANYERLİ ‘O¨LMEYEN TANGOLAR VOL. 1’ (Diskotu¨r)
Türkçe sözlü tango denince akla gelen ilk isimlerden biri şüphesiz, ancak emeğinin ve sanatının hakkını alamamış, değeri bilinmemiş, yaşamının son yıllarını yokluk içinde geçirmiş sanatçı denince de akla gelen sayısız isimden biri Şecaattin Tanyerli. 1921 tarihinde İstanbul Teşvikiye’de doğan Tanyerli, yakalandığı Alzheimer hastalığının tedavisini devam ettirecek paralarının olmaması nedeniyle 1994 yılında 73 yaşındayken yaşama veda ettiğinde, müzik dinleyicilerine yaşattığı mutlulukların çekilen çilelere dönüştüğü bir hayatı geride bırakmıştı. Geride bıraktığı şey sadece buruk bir vefasızlık hikâyesi değildi, sayısız tango eserini Türkçe olarak seslendirmiş ve plaklara kaydetmişti. Bir sohbetinde repertuvarında iki binin üzerinde tango olduğunu, bestekâr olmadığını, yapılan besteleri icra ettiğini söylemişti. Hayatı boyunca otuzdan fazla plak çıkarmıştı, ilki ise “Papatya” idi. 45’liklerini toplandığı iki de LP mevcuttu, “Ölmeyen Tangolar” adı altında. “Ölmeyen Tangolar Vol. 1”, 1974 yılında LP formatında basılmıştı. Serinin ikinci plağı bundan bir yıl sonra çıkmıştı. Her iki albüm 1987 yılında kaset, 2000 yılında ise tek bir CD olarak basılmıştı. Artık sahaflarda bile bulunmayan albümler şimdi yeniden plak formatında...
S¸ECAATTİN TANYERLİ ‘O¨LMEYEN TANGOLAR VOL. 2’ (Diskotu¨r)
Müziğe lise yıllarında hayranı olduğu Tino Rossi’nin tesiriyle Eminönü Halkevi’nde opera eğitimi alarak başlamış Şecaattin Tanyerli. Daha sonra hukuk fakültesinde okurken Beyoğlu Halkevi’nde keman öğretmeni Goldenberg’den şan eğitimi alarak devam etmişti. Tangonun yaşamı renklendirdiği düşüncesiyle bu türe sadakatle bağlanmıştı, hayatının sonuna kadar. İkinci Dünya Savaşı sıralarında Maksim Gazinosu’nda profesyonel sahne hayatına atılmıştı. 1949’da İstanbul Radyosu’nda çalışmaya başlamış. 45 yılı aşkın bir zaman kendini tangoya adayan Tanyerli burada bini aşkın Türkçe sözlü tangoyu seslendirmiş.
Onun tenor sesi, tangonun duygulu atmosferine yüksek bir ahenk sağlıyordu. İtiraf etmek gerekir ki 1971 yılında Altın Plak ödülü alan Tanyerli’nin birkaç kuşağın Türkçe müzik dinlemesine ve özellikle “Ayrılık”, “Sensiz Kaldığım Geceler”, “Sevdim Bir Genç Kadını”, “Mazi”, “Sana Nerden Gönül Verdim” ve “Papatya” gibi şarkıların sevilmesine büyük katkısı olmuştu. Fehmi Ege, Necip Celal Antel, Necdet Koyutürk, Zührap Büyük, İbrahim Özgür, Mehmet Özkut bestelerini içeren, Diskotür tarafından çıkan “Ölmeyen Tangolar” plakları, kataloğun el değiştirmesi sonucu şimdi Ada Müzik tarafından orijinal hallerine sadık kalınarak basıldı.
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