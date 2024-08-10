Vitrindeki Albümler

S¸ECAATTİN TANYERLİ ‘O¨LMEYEN TANGOLAR VOL. 2’ (Diskotu¨r)

Müziğe lise yıllarında hayranı olduğu Tino Rossi’nin tesiriyle Eminönü Halkevi’nde opera eğitimi alarak başlamış Şecaattin Tanyerli. Daha sonra hukuk fakültesinde okurken Beyoğlu Halkevi’nde keman öğretmeni Goldenberg’den şan eğitimi alarak devam etmişti. Tangonun yaşamı renklendirdiği düşüncesiyle bu türe sadakatle bağlanmıştı, hayatının sonuna kadar. İkinci Dünya Savaşı sıralarında Maksim Gazinosu’nda profesyonel sahne hayatına atılmıştı. 1949’da İstanbul Radyosu’nda çalışmaya başlamış. 45 yılı aşkın bir zaman kendini tangoya adayan Tanyerli burada bini aşkın Türkçe sözlü tangoyu seslendirmiş.

Onun tenor sesi, tangonun duygulu atmosferine yüksek bir ahenk sağlıyordu. İtiraf etmek gerekir ki 1971 yılında Altın Plak ödülü alan Tanyerli’nin birkaç kuşağın Türkçe müzik dinlemesine ve özellikle “Ayrılık”, “Sensiz Kaldığım Geceler”, “Sevdim Bir Genç Kadını”, “Mazi”, “Sana Nerden Gönül Verdim” ve “Papatya” gibi şarkıların sevilmesine büyük katkısı olmuştu. Fehmi Ege, Necip Celal Antel, Necdet Koyutürk, Zührap Büyük, İbrahim Özgür, Mehmet Özkut bestelerini içeren, Diskotür tarafından çıkan “Ölmeyen Tangolar” plakları, kataloğun el değiştirmesi sonucu şimdi Ada Müzik tarafından orijinal hallerine sadık kalınarak basıldı.

[email protected]