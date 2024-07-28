Vitrindeki Albümler

Yayınlanma: 28.07.2024 - 15:28

Güncelleme: 28.07.2024 - 15:28

Ümit Besen ‘Dostlar Sağolsun’ (Emre Plak / Dönence Plak)

Fantezi-arabesk müziğinin zirvede olduğu, yayımlanan albümlerin satış rekorları kırdığı bir dönem... Bundan tam 41 yıl önce, 11 Nisan 1983 tarihinde piyanist şantörler kulvarına yeni bir güneş daha doğmuş, türünün tepesine taht kurmuş olan Ümit Besen altıncı albümü “Dostlar Sağolsun”u çıkarmıştı. Formatların uzunluk kapasitesi münasebetiyle kasette 14 şarkı vardı, plakta ise 10.

Canlı çalgılarla çalınmış şarkıların müzik yönetmeni Metin Alkanlı idi ve albüm seksenli yılların ruhunu eksiksiz yansıtıyordu. İstisnasız tüm şarkılar hit gibiydi, adeta bir “Best Of...” Şarkıların içeriği artık bir Ümit Besen alametifarikası haline gelmiş bulunan gidenin arkasından yazılmış yarı sitemkâr yarı üzgün satırlardan oluşan, bütünü sevdiğini başkasına kaptırma temasıydı; burada bir farklılık yoktu ama şarkılar eskilere oranlar çok daha olgundu.

Besen, bu albümle 16. haftanın sonunda listelerin tepesine oturmuştu. Hâl böyle olunca sanatçımız bir de Bahar Öztan ile filminde oynamıştı.

Türünün klasikleri arasında yerini alan “Dostlar Sağolsun”, şimdi plakçılık dünyamızın yeni kahramanlarından (Balat’taki Dönence Plak sahibi) Metin Karaman tarafından 555 adet “picture disc” olarak yeniden basıldı. Gerçek bir koleksiyon parçası...

Sovak (Rainbow 45 Records)

Anadolu toprakları her yönden zengin, hangi ağacı dikseniz meyve veriyor. Bu kez dikilen ağacın adı heavy-progresif, meyvesi ise Sovak...

Sovak, sayısız toplulukta ve müzisyenin arkasına pena sallamış emektar rakçı Emre Kula ile sert soundların tecrübeli davulcusu Onur Başkurt’un ortak projesi. Toplulukla aynı adı taşıyan ilk albümleri, ikilinin uzun zamana yayılmış müzikal birlikteliğinin ürünü.

Sovak, batının klasik progresif müzik anlayışını, topraklarımızın folk tınıları ile buluşturarak bizim kulaklara daha uygun bir hale getirmiş. Kısa ama vurucu cümleler, son derece sağlam bir ses örgüsüyle tamamlanmış; sololar melodiyi ihmal etmemiş, saldırganlığı dengelenmiş gitarları ve davulları sayesinde ısıtılarak çağdaş bir sentez elde edilmiş.

Bir parçanın basında Cenk Turanlı, iki parçanın tuşlu çalgılarında Ozan Yılmaz eşlik etmiş. Düzenlemeler Emre’ye, yapımcılık Sovak’a ait. Sekiz enstrümental parçadan oluşan albümden “Terra” ile “Of” single olarak geçen yıl, diğerleri bu yıl Nisan ayında dijital platformlarda yayımlanmıştı. Sıra haliyle plak baskısına gelmişti, o da oldu, memleketin en cesur plakçısı Rainbow 45 tarafından 1000 adet olmak üzere, beyaz plak olarak basıldı. Meraklısına müjdelenir...



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