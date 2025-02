Vitrindeki Albümler - 23 Şubat 2025

Yayınlanma: 23.02.2025 - 04:15

Güncelleme: 23.02.2025 - 04:15

DUMAN 'KUFİ' (PARAVAN)

Aradan geçen yıllar zarfında boş durmadılar; Kaan, Batu ve Ari, hepsi solo çalışmalar yaptılar ama onların yollarını gözleyen divaneler için yine de bir Duman albümü gerekiyordu. Rock müzik bir tavır işi, bu da yılların ardından artık kült mertebesine ulaşmış Duman topluluğunda ziyadesiyle mevcut. 11 yıl sonra gelen albümleri “Kufi”, onların kimliğini eksiksiz yansıtan bir çalışma. Şarkılar her ne kadar iki ay gibi bir sürede kaydedilmiş olsa da birikmelerinin, olgunlaşıp pişmelerinin hayli zaman aldığının göstergesi glam-rock’n roll-grunge-metal- arabesk-balad gibi farklı çizgileri taşıyan şarkıların yan yanalığı. Bu bir karmaşa değil, tam tersi bütünlük olarak yansıyor Duman müziğine. Onlar birden fazla kuşağı etkileyen bir topluluk olarak hitabet çeşitliliğini sürdürmeyi iyi biliyor. “Kufi” çok cesur bir albüm. Şarkılarda ağır siyasi göndermeler var, her şarkı adeta bir taşlama. Metropolün halk ozanlarından mütevelli Duman bu memleketin rock müziğinin alametifarikası. İrtifa kaybı yaşamamışlar. Yaşlanmamış, eskimemişler. Duman’ın “duman”ı halen tütüyor. Not: 75 dakika süren, 16 şarkıdan oluşan “Kufi” albümünün şimdilik fiziki baskısı yok. Gönül plak ister, haliyle double olur, o da fakire çok gelir.



SİYAH TAVŞAN ‘METROPOLİTES’ (ELLİPSİS)



Efsane müzik yarışması Roxy Müzik Günleri’nin geçtiğimiz yıl düzenlenen 22’ncisinin birincisiydi İstanbullu alternatif progresif rock topluluğu Siyah Tavşan. Yarışmaya geldiklerinde yeni bir oluşum değillerdi; 8-9 yılı devirmiş, nispeten tecrübeli, hatta geride bir albüm bırakmış bir ekipti. 2017 yılında çıkardıkları “46” adındaki ilk albümlerinde anlaşılacağı üzere delilik temasını işliyor ama nispeten şimdiye oranla biraz daha sakin soundlu bir müzik yapıyorlardı. Yeni albümleri “Metropolites”, Siyah Tavşan’ın kısa sürede ne kadar olgunlaşıp geliştiğinin kanıtı. Vokalde Denizalp Şimşek, gitarda Yezdan Köneş, basta Emrecan Tekinel ve davulda Metehan Aras’tan oluşan Siyah Tavşan, tam üç yıldan beri bu albüm üzerinde çalışıyor. “Metropolites”, yaşadığı düzenden şikâyetçi, ama sadece şikâyet eden değil, değiştirmek için de bir şeyler yapan şehirli insanların yaşadığı hayattan kesitler içeren şarkılardan oluşuyor. Bu 34 dakikaya sığdırılmış dokuz şarkılık (hem bireysel hem de toplumsal) bir hesaplaşma yolculuğu. Siyah Tavşan, çalgılarına hâkim, sözlerin diliyle müziğin dilini özdeşleştirmeyi başarmış, son dönemde kısır rock dünyamızdan çıkmış nadir topluluklardan biri. “Metropolites” şimdiden yılın iyi albümlerinden.