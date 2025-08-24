Vitrindeki Albümler - 24 Ağustos 2025

Anıl Piyancı ‘Paradigma’ (Sony Music Türkiye)

Karşıyaka sahilinde, Kareler adını verdikleri buluşma alanından yetişmiş, 90 doğumlu bir İzmir çocuğu Anıl Piyancı. Ortaokulda Eminem dinledikten sonra rapçi olan kuşaktan. Graffiti yapmış, şarkı sözü yazmış, stüdyo kaydı derken kendini geliştirmiş. Ayrıca marka yaratmayı da iyi bilen üretken biri.

Düetleri seven pozitif bir karakter. Son albümü “Paradigma”daki Zeynep Yavuz, Anse, Eylül Piyancı ve Ceren Devrim’den oluşan eşlikçi kadın seslerinin tamamı isabetli tercihler.

14 şarkılık bu albüm Anıl’ın kariyerinde yeni bir sayfa. Bu tam bir rap albümü değil, özellikle prodüksiyon olarak sınırları oldukça geniş. Pop-rock ile rap arasında hatta Amerikan ArenaRock, AOR ile pop-rap’in kavşak noktasında. Sert gitar riff’lerini ve melodilerini seviyor Anıl, bolca da kullanıyor, yanı sıra şarkılara nefes aldıran sessiz ve yumuşak pasajları da iyi değerlendiriyor. Parçaların dramatik yapısı güçlü, şarkıları format açısından yaratıcı, çalgısal açıdan zengin. Şarkı sözlerinde hikâyeler ağır basıyor, bireysel meselelere inceden toplumsal çizgiler yerleştiriyor.

“Paradigma”, Anıl’ın bugüne kadar arkasında bıraktıklarının özeti olmakla birlikte, çıkılacak yeni bir yolun da habercisi. Şık, cesur ve gözü zirvede...

Yürüyen Merdiven ft. Mercedes Casali ‘Live at Italian Cultural Institute of Istanbul’ (Bilgi Music Label)

Piyanist Yiğit Özatalay ile davulcu Mustafa Kemal Emirel’den oluşan Yürüyen Merdiven ikilisi, sağlam adımlarla yollarına devam ediyor, hem de 20 yılı aşkın bir süredir. Yeni albümleri bundan iki yıl önce, 2023 yılında İtalyan Kültür Enstitüsü’nde verdikleri bir konserin kaydı.

Konserde ikilinin önünde muazzam bir solist var, İtalyan şarkıcı Mercedes Casali. Üç müzisyen 2014 yılından bu yana Türkiye ve İtalya’da çok konser vermiş. Haliyle birbirlerini iyi tanıyor oluşları, kayıtların konuklu bir konsermiş gibi çıkmasından ziyade, tamamı topluluk üyesiymiş gibi çalmalarına neden olmuş. Düzenlemeleri birlikte yapmışlar. Domenico Modugno’dan Eden Ahbez’e, Ennio Morricone’den Silvio Rodriguez’e, Otis Redding’den Vinicius de Moraes’e... Repertuar İtalyan standartları, Güney Amerika şarkıları, Amerikan caz standartları ve Yiğit’in bestelerinden oluşuyor. Parçaların dili İtalyanca, İngilizce, Türkçe ve İspanyolca, ayrıca sözsüz...

Parçaları orijinallerinden daha tutkulu ve içsel duygularla yorumluyorlar. Kendilerinden çok fazla şey katıyor, onlara bambaşka bir ruh ve nefes veriyorlar. Tetrisin parçaları arasında boşluk yok, hepsi sıkı sıkıya kenetlenmiş. Tertemiz, pırıl pırıl bir kayıt; atmosferik ve gizemli...