Vitrindeki Albümler (27 Ekim 2024)

Yayınlanma: 27.10.2024 - 04:00

Güncelleme: 27.10.2024 - 04:00

GÜRKAN ÖZKAN TRİO (FEAT. LEO VERTUNNİ) ‘VİSAL’

Sahip oldukları yetenek ve ruhla, yaptıkları müziğin kalitesiyle adlarını daha fazla duyurmayı, daha fazla çalmayı ve dinlenmeyi hak eden üç müzisyenden oluşuyor Gürkan Özkan Trio. Pek çok ülkeden müzisyenle çalışmalar yapan tabla sanatçısı Gürkan Özkan, buradan ziyade yurtdışında tanınan sayısız isimden biri. Oluşturduğu üçlüde uzun zamandır birlikte çaldığı kemancı Serdar Pazarcıoğlu ve gitarcı Onur Aymergen bulunuyor. Bununla yetinmeyen Özkan, İtalyan sitarcı Leo Vertunni de bu projeye dahil ederek müziğin sınırlarını ve çalgısal gücünü artırıyor. Yılın başlarında yayımladıkları beş parçadan oluşan 28 dakikalık EP (kısaçalar) “Visal”, Hindistan, Anadolu, Akdeniz gibi kültürel coğrafyalardan esinlendikleri melodi ve ritimleri bir araya getiriyor.

Her ne kadar genç diyebileceğimiz bir yaş kategorisinde olsalar da bu çalışmadaki müzisyenlerin tamamı kolektif çalışmayı seven, projeci anlayışa yatkın ve kendilerine ait özgün çalışmalarda bulunan yaratıcı isimler. Ayrıca virtüöz mertebesinde çaldıklarını daha ilk notadan itibaren hissettiriyorlar bize. Adını koymak şart değil ama bu çalışmayı sadece bir etnik caz albümü olarak değil, yanı sıra coğrafi ve kültürel bir seyahat olarak değerlendirmek de mümkün.

KESKİN BAND ‘İSTANBUL’ (GELİBLUES)

Keskin Band, müzik uğruna gencecik yaşta hayatlarını, kalkıp Gelibolu’dan İstanbul’a gelerek şehirlerini değiştirmiş ikiz kardeşlerin topluluğu. Elektrik gitar çalıp şarkı söyleyen Mertcan Keskin ve Berkcan Keskin tarafından 2013 yılında kurulan Keskin Band, adını ilk kez on yıl sonra, Genç Caz yarışmasında yayımlanacak albüme girmeye hak kazanarak ve akabinde 30. İstanbul Caz Festivali’nde sahneye çıkarak yüksek sesle duyurmuştu. Keskin Band özgün beste çalışmalarını kendi olanaklarıyla sürdürdü ve sonunda “İstanbul” adlı yedi şarkıdan oluşan ilk stüdyo albümlerini dijital platformlardan yayımladı. Kardeşlere baslarda Ege Ozan Yılmaz ile Cem Ayar’ın davulda İlkay İçsezer’in eşlik ettiği kayıtlarda gerçek manada bir power blues gitar ruhu var.

Ancak bu sadece kendi kuşaklarının yeni gitarcılarına has bir yakınlık değil; Keskin kardeşler 70’li yılların roker gitarcıları ile günümüzün gitarcılarının ruhunu ve soundunu aynı kazanda kaynatıyor. Yavuz Çetin’den Tommy Bolin’e kadar uzanan bir duygu seli içinde geçmişin yön gösteren isimlerine karşı saygı duruşu sergiliyorlar. Sözlerde ise yabancılaşma, arayış, coşku ve öfke gibi temalar öne çıkıyor. Modern zamanların enerjik blues-rock müziği bu.