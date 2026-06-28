Vitrindeki Albümler - 28 Haziran 2026

ÇAĞRI SİNCİ ‘ÇIĞLIK/ÇIĞ’ (BEATSOMMELİER WAX)

Kadıköy’ün sözünü budaktan sakınmayan çocuğu, şarkı sözü yazarı, besteci, rapçi Çağrı Sinci, 2019 yılının başında ve sonunda, beşer şarkıdan oluşan, Yeraltı Sakinleri projesi kapsamında iki EP (kısaçalar) yayımlamıştı dijital platformlarda, “Çığlık” ve “Çığ” isimlerinde. Birbirinin devamı olan bu iki EP, şimdi (biri A diğeri B yüzünde olmak üzere) tek bir plak halinde basıldı.

Çağrı’nın resmi ideolojinin çarpıtmalarına, iktidarların yalanlarına, sistemin yamukluklarına karşı yazdığı cesur parçalardan oluşan çalışmaları, Aysu Çöğür, İndigo, Yasmin Allavi, Barış Baran, Narkoz, SvA, Set gibi isimleri ağırlıyordu. Sert olduğu kadar romantik beatlere sahip “Kartopu”, “Hep Biz Öldük”, “Flu”, “Sokakların Manevi Çocukları”, “Şehre İndi Deliler” gibi Çağrı’nın en can alıcı şarkılarının yer aldığı bu iki çalışmayı bir araya getiren plak, (yolu açık olsun) Beatsommelier Wax tarafından yayımlandı.

Çiçeği burnunda firma, internette bir müzik mag olarak tanıdığımız Beatsommelier’in plak firması. Bu plak ise kataloğun ilk ürünü. Açılır kapakla, içinde üç kulaklı bir posterin, Deniz Ozan Çoşkun tarafından çizilmiş 16 sayfalık siyahbeyaz bir çizgi romanın yer aldığı “Çığlık / Çığ”, plak koleksiyonerleri için kesinlikle değerli bir parça.

DURAN TOKLUCA ‘AMBİVALANS’

Roxy Müzik Günleri’nde tanıdığım ve katıldığı yıl ödül de kazanan Duran Tokluca, bildiğim en çalışkan ve üretken rapçilerden biri. Yeni albümü “Ambivalans” onun altıncı solo çalışması. Tam zamanlı bir mesleğe sahip olmasına karşın sekiz şarkıdan oluşan “Ambivalans” albümünü altı ayda tamamlamış Duran. Üstelik tüm söz, müzik, mix, mastering ve düzenlemeler kendisine ait.

Ambivalans kelimenin tam anlamıyla “storytelling” bir albüm. Girişi hariç tüm şarkılar 88 BPM. Duran’ın bu tercihinin nedeni, hem manevi hem de kompozisyon açısından hikâyelerinin içeriğine uygunluk. Ambivalans’ın kelime anlamı zıt duyguları aynı anda yaşamak. BPM’ler aynı ama duygular farklı.

Bir karakterin izole bir yaşamda dışarıya ve kendi içindeki karmaşık çelişkilere duyduğu mutluluğuhüznü, gerginliği ve sakinliği, özlemi ve gamsızlığı, ihaneti ve sadakati anlatan konseptteki albümün havası son derece ağır. Genel olarak sound doğu enkakayokyoku sample’larından örnekler alarak hazırlanmış. Romantik bir görüntü veren albümün sound olarak hissiyatı ise 70’ler ve 80’lerin Yeşilçam atmosferi olsa da günümüzün çağdaş rap anlayışından çok uzak değil. “Ambivalans” tanımayanlar ya da rap müziğine uzak olanlar için farklı bir keşif olabilir.