Vitrindeki Albümler - 28 Mart 2026

AYŞEGÜL YEŞİLNİL ‘RÜZGÂRA ŞARKILAR SÖYLE’ (CARBON MUSİC COMPANY)

31 yıl olmuş. O zamanlar anaakıma (ve dönemin “yükselen değerlerine”) karşı kürek çeken kaliteli bir albüm yapmak kolay değildi. Ayşegül Yeşilnil, memleket gençliğinin saçları Türkçe pop rüzgârlarıyla dalgalanırken 1995 yılında çıkardığı, “Rüzgâra Şarkılar Söyle” adını taşıyan ilk albümüyle düzgün bir fön çekmişti.

Tüm sözlerini kendisinin yazdığı 10 şarkı, Ayşegül’ün yalın, yumuşak ve huzur veren sesiyle ruhlara huzur pompalarken, bu güzelim sözlere Neşet Ruacan, Bülent Ortaçgil, Nezih Yeşilnil, Erkan Oğur, Celal Yılmaz, Hakan Beşer, Levent Altındağ, Şenova Ülker, Levent Çoker, Sezgin Ünan, Levent Çolak, Okan Şamil, Önder Focan, Ziya Sökmen, Revnak Yengi eşlik etmişti.

Ayşegül’ün bir başka dünya hayali ve insanlara umut taşıyan satırlarında kocaman bir insan sıcaklığı vardı, tıpkı sahip olduğu karakter gibi... Dolayısıyla “Rüzgâra Şarkılar Söyle” bir albüm olarak muadili az bulunur cinsten iyimser bir çalışmanın ürünüydü.

Albüm dağıtım engellerinden mütevelli dinleyiciyle arzu edildiği kadar buluşamamış, tarihin gri sayfalarına terk edilmişti. Ancak şimdi bir dijital dağıtım firmasının teşebbüsleri sayesinde tüm platformlarda yayımlandı. Bu şarkılar halen güncel ve insanlığın muhtaç olduğu türden...

AYŞEGÜL YEŞİLNİL ‘LİVE JAZZ CONCERTS’ (CARBON MUSİC COMPANY)

Ayşegül Yeşilnil komple sanatçı. Müziğin aynı zamanda bir ressam, tasarımcı ve sanat yönetmeni. Kaldı ki Ayşegül’ün müzisyenliği, besteciliğinin ve solistliğinin yanı sıra güçlü bir yorumcu kimliğini de içinde barındırıyor. 1982 yılındaki Dokuz Eylül GSF’nden mezuniyetinin ardında sergiler açan, moda desinatörlüğü yapan, opera ve bale için afişler hazırlayan İzmirli Ayşegül, 1987 yılından itibaren de profesyonel olarak muhtelif mekân ve festivallerde caz söylemeye başlamıştı.

İşte o sahne performanslarından derlenen “Live Jazz Concerts” adlı kayıt şimdi dijital platformlarda yerini aldı. Buradaki yorumlarda Ayşegül’e basta Nezih Yeşilnil, gitarlarda Neşet Ruacan, Önder Focan, piyanolarda Baki Duyarlar, Selim Benba, saksofonda Yahya Dai, davullarda Deniz Dündar, İzzet Hiçkalmaz ve Cengiz Baysal eşlik ediyor. Repertuar farklı zamanlara ve türlere uzanan caz standartları ve pop klasiklerinden oluşuyor.

12 şarkıdan oluşan listenin içinde Antonio Carlos Jobim’den George Gershwin’e, Jerome Kern’den Ella Fitzgerald’a, The Beatles’tan Steppenwolf’a kadar uzanan renkli ve zevkli bir seçki bulunuyor. Düzenlemeler basçı Nezih Yeşilnil’e ait. Ayşegül burada ne kadar özgün bir sanatçı olduğunu bir kez daha ortaya koyuyor.