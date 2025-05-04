Vitrindeki Albümler - 4 Mayıs 2025

Yayınlanma: 04.05.2025 - 04:00

Güncelleme: 04.05.2025 - 05:51

SELİN BAYCAN ‘AŞİNA’ (LAL RECORDS)

Peyzaj mimarlığından müzisyenliğe transfer olmuş Selin Baycan ama ikinci uğraşısının da mürekkebini yalamış, dirseğini çürütmüş. 2019 yılından bu yana şarkılar üreten Selin, şimdi ilk albümü “Aşina”yı aldığı mesafenin kanıtı olarak piyasaya sürüyor.

İlk kez Kadıköy kalabalığının içinden çıkan enteresan bir ana akıma dahil olarak sesini duyurmuş olsa da aradan geçen yıllar ve şarkılar gösteriyor ki yeni yeni kendine geliyor, daha özgün bir yola giriyor bu albümle birlikte.

4AD sanatçılarına has buğulu, derin ve gizemli bir soundun ve yarı semavi atmosferin paralelinde seyreden albümde bulunan sekiz şarkı, şehirli bir genç kadının hem kırılganlığını hem de gücünü bir arada sergiliyor. Her ne kadar bundan 30 yıl öncesinin ruh hallerini yansıtsa da (özellikle sade piyano düzenlemeleriyle ve şairane sözleriyle) günümüze duygusal bir şekilde uyarlanmış bir şarkı yazarlığı örneği veriyor.

Gerek prodüksiyonu, gerekse de sözlerinin olgunluğu açısından iyi bir ilk albüm. Çalgısal yönden de öyle; her haliyle dengeli ve modern pop. Bilhassa kötü seslerin kol gezdiği müzik ortamında, iyi kadın seslerinden birini bize takdim ediyor oluşu bile yeterli. Selin sıradaki çalışmalarında sesinin gücünü daha fazla öne çıkarmalı.

THREE SHADOWS ‘SACRED LAND OF SOUNDS’ (PB MÜZİK) BAŞYAPITLAR MÜZAYEDEDE

Piyasanın ne yönde seyrettiğini iplemeden, nereden ne kazanç elde ederiz diye düşünmeden, idealler uğruna yapılan albüm sayısı gün günden azalıyor. Three Shadows’un ilk albümü “Sacred Land of Sounds” tam olarak böyle bir örnek.

Three Shadows geçmişe saygı babından bir proje. Üyelerinden biri parçaların bestecisi Servet Kızılkan. Kızılkan gönlü doğada, bedeni kurumsal hayatta olan bir tutku insanı. Diğeri söz yazan Belgin Yücelen. Yücelen ise disiplinler arası çalışan, sanatı hayal gücüne dayalı, çok yönlü bir sanatçı. İngilizce 10 kısa şarkıdan oluşan 32 dakikalık bu albümde bir söz yazarı daha bulunuyor: Ömer Tunabaş. “Albümünün düzenlemelerinin ve kayıtlarının arkasında ise çok yakından tanıdığımız (gitar, bas ve vurmalı çalan) biri var: Sıra dışı prodüktör Hakan Kurşun. Eşliklerde davulcu Ediz Hafızoğlu ve gitarcı Ozan Kızılkan’ı dinliyoruz. Hissettikleri gibi çalan müzisyenler adeta geçmişlerinde dinlediklerinin özetini çıkarıyorlar burada. Gece vakti geçilen bu özette kaygılı, tutkulu, içine kapanık, melankolik, yalnız ve düşünceli şarkılar var.

“Sacred Land of Sounds”u dinleyince canım Lou Reed’in “Coney Island Baby”, Neil Young’ın “Comes a Time” ve Nick Cave’in “The Boatman’s Call” albümlerini çekti nedense.