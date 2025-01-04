Vitrindeki Albümler (4 Ocak 2025)

Yayınlanma: 04.01.2025 - 04:00

Güncelleme: 04.01.2025 - 04:00

DON CHERRY / OKAY TEMİZ ‘MUSİC FOR TURKİSH THEATER’ (CAZ PLAK)

Az ama öz iş yapıyorlar. Erinç Güzel ve Haluk Damar’ın Caz Plak’ından söz ediyorum. Geçenlerde karanlık bir sayfayı daha aydınlattılar; Don Cherry ile Okay Temiz’in 1970 yılında kaydettiği çalışmayı günışığına çıkararak plak formatında (elle numaralandırılmış ve 500 adet) bastılar.

Hikâyesi ilginç: 1969 yılında Engin Cezzar-Gülriz Sururi, James Baldwin tarafından sahnelenen “Düşenin Dostu” oyununu oynayacak. Baldwin’in asistanı Zeynep Oral. O esnada usta trompetçi Don Cherry’nin yolu İstanbul’a düşmüş. Baldwin ile Cherry sokakta karşılaşıyor ve soluğu oyunun provalarında alıyorlar. Cherry’nin yakın arkadaşı Okay Temiz de ekibe dahil olunca oyunun müziklerini hazırlamaya başlıyorlar.

Uzun zamandır kayıp olduğu sanılan oyununun müzik kayıtları, Gökhan Akçura’nın dipsiz kuyusunda orijinal makara bantlarda bulunuyor ve mastering profesörü Shawn Joseph tarafından restore ediliyor.

Temiz’in benzersiz vurmalıları ile Cherry’nin ifadeci nefeslileri yarı yazılı yarı doğaçlama bir diyalog ile farklı kültürlerin ezgileri bir araya getiriyor. Araya sıkışmış konuşmalar dahil davul ve trompetten oluşan 23 dakikalık bu kısa eser, bize dönemin ve eşlik ettiği eserin ruhunu eksiksiz yaşatıyor. Japon baskı plak gerçek bir arşiv parçası.

SELEN GÜLÜN ‘YEARS’ (İKİ MUZİK)

Çok yönlülük günümüz sanatçılarında bir etiket; gerçek anlamda çok yönlü ise nadir rastlanan bir durum. Adını doksanlı yılların sonlarında duymaya başladığımız Selen Gülün bu sıfatın altını hakkıyla dolduran az sayıdaki isimden biri. Çalışkan ve üretken bir piyanist, besteci, şarkıcı, düzenlemeci, eğitmen; üstüne üstlük bir de politik bir hüviyet... Selen’in onuncu albümü “Years”, uzun zamandır askıda tuttuğu şarkı formundaki bestelerine geri döndüğü sofistike çalışma.

Tüm bestelerini kendinin imzaladığı çalışmada iki şarkı Türkçe. Bunlar aslında 2019 tarihinde Japonya’da kaydedilmiş ama Selen kendi sesinin şarkıların duygusuna pek uygun olmadığı gerekçesiyle yeniden masaya yatırmış ve okunmaları için Deniz Taşar ile Ülkü Aybala Sunat’ı stüdyoya davet etmiş. Albüme adını veren İngilizce şarkı Selen tarafından okunmuş.

Tüm parçalar elektrik basta Alper Yılmaz, davulda Derin Bayhan’ın eşliğinde sadece iki günde canlı olarak hücum kaydedilmiş. Bu da onlara tazelik ve samimiyet kazandırmış.

Siyasi, kültürel, ekonomik, insani; her manada “kaotik zamanlara bir sığınak” ifadesiyle yayımlanan “Years”, karmaşık olmayan armoniler ve basit ifadeli melodik cümlelerle, umutlu ve renkli seslerle derdini dile getirmiş. 2024’ten kalan iyi şeylerden...