Vitrindeki Albümler - 9 Mart 2025

Yayınlanma: 09.03.2025 - 04:00

Güncelleme: 09.03.2025 - 06:48

NİLİPEK ‘UYDURDUĞUMUZ OYUNLARLA’ (RUMİ SOUNDS)

Nilipek de tası tarağı toplayıp Berlin’i mesken edinen müzisyenlerimiz kervanına katıldıktan sonra, ilk kez “plak sahibi” statüsüne yükseldi. Bu statü kendisine dördüncü albümü “Uydurduğumuz Oyunlarla” vesilesiyle nasip oldu. İlk turda 1000 adet desenli mermer baskı olarak basılan plak, kendisi gibi İstanbul’dan göçen Berlinli Rumi Sounds tarafından yapıldı.

Nilipek, ilk albümünden bu yana 10 yılı geride bıraktı ama dirayetli ve inatçı karakteriyle prensiplerini geride bırakmadı. Ucuz yollu DoğuBatı sentezine tenezzül etmedi, müziğimizi saykodelik başlığı altında Batı’ya pazarlamadı. Müzikal anlayışı albümden albüme tavizsiz bir biçimde geliştirdi. Kendi çizgisinde en ileriye gittiği çalışma ise bu oldu. Çizgisi ne derseniz: Kelimelerin kifayetsiz gelmesi pahasına buna minimal alternatif poptan çağdaş new-wave’e uzanan kırılgan bir çizgi desek belki eksik olur ama yanlış olmaz.

Nilipek şarkılarındaki gibi bir karakter: sakin, huzur veren huzur alan, kibar ve kentli bir kadın. Hatta bazen rüyadan fırlamış masum bir genç kız. “Uydurduğumuz Oyunlarla” ise ton olarak low-mid. Eski buğulu hava biraz dağılmış, daha berrak, net. Prodüksiyon olarak derli toplu, hem müzikal hem duygusal anlamda olgun ve derin.

EVGENY GRİNKO ‘WINTER MOONLIGHT’ (NETTWERK / A.K. MÜZİK)

Piyasa bazında muadili yok Evgeny Grinko’nun. İşine saygısı bir yana, bunun ilk nedeni kesinlikle çalışkanlık. Biz onun bizden biri olmasına hepten alıştık ama baş döndürücü üretim hızına pek alışamadık. Evgeny yüzümüze tokat gibi çarpan o etkileyici albümlerini birbirinin peşi sıra çıkarmayı sürdürüyor. Henüz “Tiny Mouse Tales / Naive Album” adlı iki EP’yi bir araya getiren plağının üzerinden bir iki ay geçmemişti ki şimdi “Winter Moonlight” geldi.

Ne kadar çalışkan ve üretken olsa da biz dinleyiciler açısından yaptığı müziğin verdiği hazzına doymak zor. İrili ufaklı eserleri bir yana, aslında “Winter Moonlight” derli toplu ve bütünsel bir çalışma manasında Evgeny’nin 2021 tarihli “Orange Marmalade” albümünden bu yana çıkardığı ilk iş. Evgeny’nin farklı zaman dilimlerinde ve farklı şehirlerde kaydettiği bu çalışma “Winter Sunshine” EP’sine bir yanıt. Onun müzikal karakterindeki tüm unsurları yansıtan, samimi ve atmosferik albümde, parçadan parçaya bazı müzisyen arkadaşlarının desteğini de almış.

Evgeny’nin yaptığı sayısız iyi işten biri de albümlerini plak formatında çıkarmak. “Winter Moonlight” ise Evgeny Grinko diskografisindeki sağlam satırlardan biri olacağını şimdiden garanti ediyor.