Vitrindeki Albümler - 9 Mayıs 2026

RUHİ SU ‘ANKARA’NIN TAŞINA BAK’ (ADA MÜZİK)

“Ankara ’nın Taşına Bak” artık ülkemizde plak basılmayan bir döneme denk gelmişti. Albüm 1992’de Ruhi Su’nun vefatının yedinci yılında, İmece-Nepa ortaklığında kaset, bir yıl sonra da CD olarak çıkmıştı. Bu albüm eşi Sıdıka Hanım tarafından derlenip toparlanmış. İçindeki notta Sıdıka Hanım şu satırları kaleme almış: “Ruhi Su’nun sesinden, sazından dinleyicilerine ulaşmamış türkülerini, plak ve kasetler halinde derlemeyi ve yayınlamayı bir görev ve borç bildim.

Bu türküler Ruhi tarafından gerekli stüdyo koşullarında, onun her zamanki titizliği ile plağa ve kasete alınmak üzere gerçekleştirilmiş kayıtlar olmayıp değişik yerlerde ve koşullarda, dost evlerinde, konserlerde söylediği türkülerin ses bantlarıdır. ...değişik zamanlarda Sayın Üner Eyüboğlu ve Sayın Bertan Onaran’ın evinde söylediği ve de Ruhi Su’nun arşivinde bulunan türkü ses bantlarından yapılmıştır.” Satırları Öksüz Ali, Âşık Ali İzzet ve Ruhi Su’ya ait olan birer türkü, diğerleri halk türküsü olmak üzere 15 türküyü içeriyor bu albüm.

“Bakın şu deyyusun kaç tarlası var” diyen orijinal satırıyla “Burçak Tarlası” bunlardan biri. Kapak resmi Orhan Taylan’a ait olan “Ankara’nın Taşına Bak” ilk kez plak formatında basıldı; 180 gram, açılır kapak.

RUHİ SU ‘BARABAR’ (ADA MÜZİK)

“Barabar ” albümü 1994 yılında İmece-Nepa ortaklığında kaset, 2002 yılında da Ada Müzik tarafından CD olarak basılmıştı. Ruhi Su’nun vefatının dokuzuncu yılında yayınlanan albümdeki notta Sıdıka Hanım kayıtlara ilişkin şu bilgileri paylaşmış: “Barabar’ın ilk kaydı Bertan Onaran tarafından banta alınmış türkülerle, Ruhi Su’nun arşivinde bulunan türkülerin ses bantlarından yapılmıştır.

Her zamanki gibi elimizden geldiğince titiz davransak da kasetlerde, özellikle CD’de ses rengi, ton, teknik müzikalite farklılıkları bulunması kaçınılmazdır.

Yıllarca Ruhi Su’nun uzunçalar çalışmalarının stüdyo kayıtlarını yapan Sayın Sıtkı Acim, iki yıldan beri elverişsiz koşullarda, elverişsiz teyplerle kaydedilen o güzelim türkülerden, teknik olanakları kullanarak titiz bir çalışmayla bize temiz bir bant kazandırmıştır. Sayın Sıtkı Acim’e ve Bertan Onaran’a, kendim ve Ruhi Su dinleyicileri adına çok teşekkür ediyorum.”

Satırları Âşık İzzet, Âşık Veli, Yunus Emre, Âşık Nesimi, Aşık Mahzuni, Teslim Abdal’a ait olan birer türkü, diğerleri halk türküsü olmak üzere 15 türküyü içeriyor “Barabar”. Aralarında bir Söke zeybeği ve Karadeniz türküsü de var. Kapak resmi Gürol Sözen’e ait olan “Barabar” ilk kez plak formatında; 180 gram, açılır kapak.