Vitrindeki Albümler (9 Şubat 2025)

Yayınlanma: 09.02.2025 - 04:00

Güncelleme: 09.02.2025 - 04:41

EDA BABA ‘KOZA’

Yapımcılığını üstlendiği üçüncü solo albümünün girişinde kozasına sığınıyor Eda Baba. Dokuz şarkının ardından bir tırtıl olarak sığındığı bu kozadan kelebek olarak dışarı çıkıyor. Eski Bando topluluğunun dingin sesi olarak tanıdığımız Eda, “Bir Küçük Tebessüm” ve “Cansuyu” albümlerinden sonra vites küçültmüştü. Tam “acaba o da single anaforuna mı kapıldı!” derken aradan geçen beş yılın ve bazı single’ların ardından albüm geldi. Yarım saate sığdırılmış, kısa ama dokunaklı şarkılardan oluşan “Koza”, Eda’nın şimdiye değin yaptığı çalışmalar arasında en iddialı iş. Zira (Sinan Kaynakçı, Şenceylik ve Üner Demir’in parçalarını içeren repertuvarla) tamamı özgün ve yeni bestelerden oluşan bu albüm Eda’nın kariyeri açısından bir dönemeç; romanın giriş bölümünden çıkış, gelişim bölümüne giriş...

Şarkıların kısalığı ve müzikal pasajların azlığına rağmen sound açısından doyurucu bir çalışma. Akustik-pop ile elektro-pop arasında gezinen şarkılarda tam bir şarkıcı-şarkı yazarı ruhu var. Şarkılarda kalabalıklardan kaçış eğilimine rağmen umutsuzluk yok. Nostaljik bir ses Eda; bizi eski siyah-beyaz Yeşilçam filmlerinin masumiyetine ve 50 yıl öncesinin insaniyet dolu şarkılarına davet ediyor. Ancak buna rağmen “Koza” modern bir albüm.

GRINKO ‘TINY MOUSE TALES / NAIVE ALBUM’ (A.K. MÜZİK)

Piyanist Evgeny Grinko, son derece nahif gibi görünen ama bir o kadar da etkili bir yol izliyor. İşin magazinine bulaşmadan kendini müziğiyle gündemde kalmayı iyi biliyor. Konserleralbümler-formatlar arasındaki ilişkiyi iyi kurarak birbirine benzemeyen dinleyici profillerini elinde tutmayı başarıyor. Buna en iyi örneklerden biri de çalışmalarını paketleme konusundaki aklı ve çalışkanlığı. Evgeny, 2017 ve 2018 yıllarında iki ayrı kısaçalar (EP) kaydetmiş, bunları dijital platformlarda yayımlamıştı. “Tiny Mouse Tales” ve “Naive Album” adlarını taşıyan bu çalışmaları şimdi bir plağın iki ayrı yüzüne yerleştirdi ve kendini yeniden hatırlatarak koleksiyon raflarındaki yerini aldı. Kalabalık bir orkestra eşliğinde kaydedilen “Tiny Mouse Tales” sekiz parçadan oluşuyor, “Naive Album” ise yedi.

Klasik müziği günümüz toplumunun duygularına dönüştürerek, çağdaş bir forma büründürme konusunda engin bir yetenek olan Evgeny, yaptığı bu iki ayrı çalışmada içsel bir yolculuğun romanından bölümler seslendiriyor. Bilhassa doğadan ve sanattan beslenen bestelerinde adeta pastoral bir tabloyu boyuyor ya da bir filmi müziklendiriyor. Büyülü ve büyüleyici. Not: Bu çalışma sadece plak değil, ayrıca CD formatında da basıldı.