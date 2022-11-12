Vitrindekiler...

12 Kasım 2022 Cumartesi, 00:04

Babam Hüseyin - Bir çobanın, bir doktorun, bir vekilin hikâyesi... / Zeynep Çamak Atış / Cumhuriyet Kitapları / 350 s.

Hiç pes etmeyen, bardağın hep dolu tarafını gören, gülümsemesi eksik olmayan, kendiyle barışık, sakin ama sonuna kadar mücadeleci, 68 kuşağından bir insan... Maraş’ın suyu, elektriği, ilkokulu, yolu bile olmayan bir köyünde yoksul bir ailenin on bir çocuğundan beşincisi olarak dünyaya gelen, sekiz yaşına kadar Türkçe bilmeyen, çocuk yaşta çalışarak daha çocukken büyüyen, şansını kendi yaratan Hüseyin Çamak… Cumhuriyet gazetesine yazdığı mektupla gelen burs sayesinde yaşamının akışını değiştiren, doktor olma hayalini gerçekleştiren, mesleğine âşık, vicdanlı bir doktor. Etnik kökeni ve “sol” siyasi görüşü nedeniyle kimi zaman ayrımcılığa uğruyor, hor görülüyor, dövülüyor, gözaltına alınıyor, tutuklanıyor. Dr. Çamak, kızı Zeynep’in kalemiyle, cem türkülerinden Adalet Yürüyüşü’ne, 12 Mart ve 12 Eylül darbelerinden 15 Temmuz darbe girişimine kadar yakın tarihte bir yolculuk sunuyor. Hem doğup büyüdüğü coğrafya, hem maddi koşullar, hem de mesleği nedeniyle karşılaştığı, Türkiye’nin yarım yüzyıllık gerçeklerini gözler önüne seriyor.





Kader Yumurtaları / Mihail Bulgakov / Çev. Uğur Büke / Can Yay. / 120 s.

“Coşkusuyla okurun canına can katan, güldürücü bir eser.” Doris Lessing... Moskova, 1928. Uzun iç savaşın sonrası, Stalin’in uzun iktidarının ilk dö nemi. Kapılarını yeniden açmış Zooloji Enstitüsü’nün müdürü Profesör Persikov mikroskobunun başından ayrıldığı bir esnada canlı organizmaların büyüklüğünü ve üreme hızını artıran olağanüstü bir ışın keşfeder. Tam o sırada ülkedeki kümes hayvanlarında gizemli ve ölümcül bir salgının başlamasıyla ne yapacağını bilemeyen yetkililer Persikov’un buluşuna el koyarlar. Ancak ufak bir kaza, çok geçmeden tüm dünyayı tehdit eden bir felakete dönüşür. Mihail Bulgakov’un, H.G. Wells’in Tanrıların Tohumu eserinden esinlenerek yazdığı Kader Yumurtaları, Sovyet Rusya’nın gerçeküstü gerçekliğini benzersiz bir zekâ ve öngörüyle ele alan bir bilimkurgu klasiği.





Eleştirel Psikoloji: Yaklaşımlar, Gündemler, Tartışmalar / TOGAP Çalışma Grubu / İletişim Yay. / 432 s.

Yasemin Gu¨lsu¨m Acar, Ege Akpınar, Kenan Alparslan, Ersin Aslıtu¨rk, I·dil Atabinen, Aydın Bayad, U¨mit Eser, Erica Burman, N. Ekrem Du¨zen, Olga S. Hu¨nler, I·dil Is¸ık, Buket Kılıc¸er, Athanasios Marvakis, Barıs¸ O¨zgen S¸ensoy, Ian Parker, Ercan S¸en, Mete Sefa Uysal, S¸anser Yener, Ayc¸e Feride Yılmaz ve I·lham Yılmaz’ın yazılarının yer aldığı kitap, kurama ve yo¨nteme egˆiliyor, eles¸tirel yaklas¸ımların ve gu¨ndemlerin ayrıntılı bir taramasını sunuyor. Dogˆa Erogˆlu, Aysel Gu¨rel Kayaogˆlu, Baran Gu¨rsel, Eser Sandıkc¸ı ve Umut S¸ah’ın yayıma hazırladığı kitap, Tu¨rkiye’de politik psikolojinin c¸erc¸evesini c¸izmeye c¸alıs¸ırken akademik o¨zgu¨rlu¨gˆu¨n daraldıgˆı ortamda psikoloji egˆitimi, c¸atıs¸ma kos¸ullarında tanıklık ve yas deneyimleri gibi o¨zgu¨l meselelere odaklanıyor.





Şiirin Retoriği / Mehmet Can Doğan / Yapı Kredi Yayınları / 208 s.

Şiirin Retoriği, Mehmet Can Doğan’ın dille yaratılan dünyaların yapısıyla ilgilenen ve poetik görüşlerini içeren bir kitap. İki bölümden oluşan kitabın Ufuk Yazılar bölümünde şiirin yapısı, varoluşu, ideolojisi, dili, eleştirisi bağlamında iç sorunları ve sinema, folklor, popüler kültür bağlamında çevresel ilişkileri tartışılıyor. Ufuk Sorular bölümündeyse şairle yapılmış söyleşi ve soruşturmalar var. Doğan, kendi şiirinin üretimi, ortaya çıkışı ve alımlanışı üstünden şiir ortamının genel eğilimlerine, sorunlarına değiniyor. Şiirin Retoriği, şiirin oluşum ve biçimleniş süreçlerini düşünenlerin kitabı.





Üniversite Kariyer Rehberi / Gökhan Turgut Ünal / Scala Yay. / 314 s.

Çalışma, kariyer, verimlilik, yurtdışı eğitim, yabancı dil ve eğitim yaşamı ile ilgili bilgileri ve önerileri içeren ve Gökhan Turgut Ünal’ın üniversiteye hazırlanan ve üniversite okuyan bireylerin, yaşamındaki kariyer planlamasına nasıl yapabileceğine ilişkin yazılarından oluşan bir başucu kitabı. Ders çalışma programlarından sınav stresiyle başa çıkma yollarına, mezun olduktan sonra nasıl bir özgeçmiş hazırlanmasına dair ipuçlarından iş mülakatlarına, yabancı dil öğreniminden yurtdışı eğitim ve iş olanaklarına kadar birçok öneri Üniversite Kariyer Rehberi’nde.





Kum Krallığı / Necmettin Bayraktar / Kora Yay. / 110 s.

İngiliz devlet adamı Churcill, “Bir damla kan, bir damla petrol” demiştir. Birinci Dünya Savaşı, bir petrol paylaşım savaşı olduğu kadar da aynı zamanda büyük oyunlar ve casuslar savaşıdır da. Özellikle de Osmanlı’nın vermemek için can havliyle son bir hamle yaptığı petrol zengini Ortadoğu coğrafyası ve Arap yurtları. Gertrude Bell, romandaki adıyla Hatun, Ortadoğu ve İran’ı parmağında oynatan bir kadın. Kerküklü yazar Necmettin Bayraktar da romanında Bell’in yani Hatun’un, özellikle kendi ana yurdu olan Irak topraklarında yaptıklarını işliyor. Hicaz’da İngilizlerin iğvasına ve lirasına kapılıp Osmanlı’ya karşı ayaklanan Mekke Şerifi Hüseyin’in çocuklarından Faysal’ı alıyor Gertrude Bell, cetvelle çizip çöl kumlarından oluşturduğu krallıklardan birinin, Irak’ın tepesine oturtuyor ve halkın karşı çıkmasının karşılığını şiddet ve nefretle veriyor. Bell’in sonu ne oluyor, romanda bunu da okuyacaksınız.





Nietzsche ile Akşam Yemeği / Dağhan Dönmez / Destek Yay. / 96 s.

Nietzsche ile Akşam Yemeği bir davet! Felsefeye yeni başlayanlara, başlayacak olanlara, derinleşmeye ihtiyaç duyanlara sunulan bir bulmaca. Kitabında onlarca yıl sonra uyanan çılgın bir filozofu, kurgusal bir karakter olan Profesör ile konuşturuyor, tartıştırıyor Dağhan Dönmez. Okuyucuyu yaşamın ve insanın köklerine işleyen samimi bir sohbetin tanığı haline getirerek düşsel bir yemeğin konuğu kılıyor. Mutluluk, yalnızlık, güç istenci, oyun, haz, narsisizm, eşitlik, transhümanizm gibi kavramların yanı sıra, şarap tüketimi, yemek alışkanlıkları ve iklim meselesi de sohbetin ana başlıkları oluyor.





Bir Demet Yaşam: Tanık Olduklarım, Yaşadıklarım ve Araştırdıklarım - Kıbrıs Türkünün Onur Mücadelesi VII / Ahmet Göksan / Kendi yayını / 272 s.

Göksan, yakın dönem Kıbrıs Türk tarihini incelediği Bir Demet Yaşam serisinin yedinci kitabında, “Gazeteci yaşadığı dönemin tanığıdır” ülküsüyle Kıbrıs Türkünün Ada’da uğradığı katliamları, belgeleri ve tanıklığıyla çarpıtılan gerçekleri gün yüzüne çıkarıyor. Atatürk’ün, Kıbrıs ile ilgili söylediği “Kıbrıs’a dikkat ediniz. Bu ada bizim için önemlidir” sözüyle başlayan kitapta; Rumların katliam itiraflarından papazların Rum kökenli Kıbrıslılara etkisine, Fransız ve İngilizlerin Ada’daki varlığından Kıbrıs Barış Harekâtı’na, terör örgütü EOKA’ya taşınan silahlardan ABD’nin Kıbrıs’a asker gönderme düşüncesine kadar birçok konu inceleniyor.





Bir Şiirdi Geçen Yıllar / Metin Celâl / Çolpan Kitap / 154 s.

Bir Şiirdi Geçen Yıllar, Metin Celâl’in 1980’den bugüne yayın dünyasındaki anılarını içeriyor. İstanbul’da Çorlulu Ali Paşa Medresesi’ni mekân tutan 1980’lerin bir grup genç şairine ve edebiyat bağıyla oluşan ilişkilerine odaklanan yazar; 80’lerin kültürel ortamını hem İstanbul hem de Ankara’daki mekânlarla, ilişkilerle, yayıncılık ve dergicilik faaliyetleriyle aktarıyor. Edebiyat çevreleri, sanat ve edebiyat dünyasında tartışma yaratan kimi etkinlikler, sanatçıların buluşma mekânları, dönem içindeki yükselen değerler, şiir ve edebiyat dergileri, iktidar ilişkileri Metin Celâl’in belleğinden süzülenler arasında. Yazarın albümünden fotoğraflarla görsellik kazandırılan Bir Şiirdi Geçen Yıllar, bir dönemi bir kuşak ve onların ilişkileri üzerinden okuma olanağı da sunuyor.





Bizim Mahalle: Anılarım / Sabit Horasan / Kendi yayını / 336 s.

Cumhuriyet gazetesi Konya temsilciliğini 25 yıl yürüten, Konya’nın Sesi, Yeni Meram ve Yeni Konya gazetelerinde çalışan gazeteci ve yazar Sabit Horasan kitabında, Konya’da siyasi ve sosyal hayatın yanı sıra Türkiye’de son 60 yılda yaşanan darbeler ve yakın siyasi tarihini anılarıyla ve yaşamından kesitlerle buluşturuyor. Çağdaş ve aydınlık bir Türkiye dileğiyle kaleme aldığı kitabında pastoral ve lirik şiirlerine de yer veriyor.





Yarım Kalan Hikâyeler Kütüphanesi / Pınar Elmasoğlu / Mona Kitap / 200 s.

Yarım Kalan Hikâyeler Kütüphanesi, yaşam boyu tamamlanma peşinde koşan insanların arayışlarını, yarım bıraktıkları kitapların sayfalarına hapsolan hikâyeler üzerinden anlatıyor. Herkesin kendi yaşam kitabının sayfalarına yeniden bakması, tamamlanmamışlığın acısıyla kıvranan hikâyelerini dönüp yeniden okuması için...

Bir Kol Hikâyesi / Ricardo Sumalavia / Çev. Hazal Akbaş / Holden Kitap / 94 s.

Perulu yazar Sumalavia davetsiz bir uzvun öyküsünü zarif bir dille anlatıyor. Bu kısa romana koca bir yaşam sığdırmayı başaran yazar üç kollu bir adamın yaşamını anlatırken, bir yandan da okurları büyük bir gizemin içine sürüklüyor. Üç kollu adamın bilmecelerle dolu yaşamındaki en “normal” şey üçüncü kolu... Yüzleşmekte zorlandığımız hakikatlerle gerçeküstü ayrıntıları bir araya getiren Bir Kol Hikâyesi, farklı bir okuma deneyimi yaşatıyor.