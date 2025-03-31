Volkan Konak'ın son açıklaması 'Ekrem İmamoğlu' oldu: 'Ekrem Başkan'a siyasette faul yapanlar utansın!'

Yayınlanma: 31.03.2025 - 08:31

Güncelleme: 31.03.2025 - 08:32

Kendisine özgü üslubu, zaman zaman şiir okuyarak icra ettiği şarkıları, besteleri ve sesiyle halk müziğinin son dönemdeki en büyük isimlerinden olan 'Kuzey'in Oğlu' lakabıyla bilinen ünlü sanatçı Volkan Konak, KKTC'de verdiği konser sırasında sahnede geçirdiği krizin ardından hayatını kaybetti.

Sanatçının ölümünün ardından, dostu olarak tanımladığı tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na verdiği destek yeniden gündem oldu.

Volkan Konak, İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullanmıştı:

"Sevgili Ekrem İmamoğlu Dostum, futbol oynarken bile hep kaleci oldu, neden mi? Takım arkadaşlarına arkasını dönmemek için. Hayat boyu centilmenliğinden ve asaletinden ödün vermedi. Ekrem Başkan’a siyasette faul yapanlar utansın. Benim için her zaman çok kıymetli bir dostum olarak kalacaktır ve her zaman yanında olacağım."