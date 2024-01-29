Volkan Konak: 'Beni silin, ben yokum'

Yayınlanma: 29.01.2024 - 13:07

Güncelleme: 29.01.2024 - 13:08

Ünlü şarkıcı Volkan Konak, kişisel sosyal medya heabından dikkat çeken bir açıklama yaptı.

Konak, ocak ayı başında sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım nedeniyle başkanlığın Diyanet tarafından hedef alınmıştı.

Volkan Konak'ın söz konusu yorumuyla; 'Hakaret' ve 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçlarının oluşturduğunu savunan Diyanet İşleri Başkanlığı, ünlü şarkıcı hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunmuştu.

"BENİ SİLİN, BEN YOKUM"

Konak son olarak X (Twitter) hesabından yaptığı paylaşımla gündeme geldi.

"Ülkemizde ve orta doğuda siyasi partiler ya tarikat ya tek adam sistemidir ve de siyaset yapan kişilerin zenginleşme alanıdır" diyen Konak, "Vefasız ve sevgisiz bu siyaset korosunda şarkı söylemem. Dolayısıyla beni silin. Ben yokum" ifadelerini kullandı.

Konak'ın bu paylaşım sonrası müziği bıraktığı öne sürüldü.

Volkan Konak'ın yaptığı paylaşım şu şekilde: