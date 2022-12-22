Whitney Houston’ın hayatı beyaz perdede

Kariyeri boyunca dünya çapında 200 milyondan fazla albüm satan ve tüm zamanların en çok ödül alan kadın müzisyeni olan Whitney Houston'ın hayatı bu hafta vizyona giriyor.

cumhuriyet.com.tr
22 Aralık 2022 Perşembe, 17:26
Whitney Houston’ın hayatı beyaz perdede
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ABD'li şarkıcı ve oyuncu Whitney Houston'ın yaşamına ve müziğine odaklanan "I Wanna Dance With Somebody: Whitney Houston" filmi, şarkıcının yıldızlığa yükseliş hikayesini beyaz perdeye taşıyacak.

Müzik kariyerine 6 Grammy, 2 Emmy, 16 Billboard Müzik Ödülü ve 22 Amerikan Müzik Ödülü sığdıran sanatçıyı Naomi Ackie canlandırdı.

Genç oyuncuya Stanley Tucci ve Ashton Sanders eşlik ederken, yapımın yönetmenliğini ise Kasi Lemmons üstlendi.


Film vizyon Whitney Houston

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