Yanardağ konusu ne, oyuncuları kim?
2011 yılında vizyona giren Yanardağ filmi, televizyon ekranlarında izleyiciyle buluşan filmler arasında yer alıyor. Peki, Yanardağ filminin konusu ne? Yanardağfilminin oyuncuları kim? Yanardağ filminin IMDb puanı kaç?
Yanardağ (Volcano): Yanardağ, yönetmenliğini ve senaristliğini Rúnar Rúnarsson'un üstlendiği, 2011 yapımlı bir dram filmidir.
YANARDAĞ FİLMİNİN KONUSU NE?
Hannes, çocuklarından ayrı büyümüş yaşlı bir adamdır. Yakın zamanda emekli olan karısı hastalanınca onlarla barışmaya ve geçmişteki soğuk tavrının kefaretini ödemeye çalışır.
YANARDAĞ FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Au?ur Drauma Bachmann
?orsteinn Bachmann
Kristín Daví?sdóttir
YANARDAĞ FİLMİNİN IMDB PUANI KAÇ?
Yanardağ filminin IMDb puanı 10 üzerinden 7.2 olarak belirlenmiştir.
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