120 filminin konusu ne, oyuncuları kim? 120 filmi nerede çekildi?

2008 yılında vizyona giren 120 filmi, televizyon ekranlarında izleyiciyle buluşan filmler arasında yer alıyor. Peki, 120 filminin konusu ne? 120 filminin oyuncuları kim? 120 filmi nerede çekildi? 120 filminin IMDb puanı kaç?

cumhuriyet.com.tr
22 Aralık 2022 Perşembe, 13:11
120 filminin konusu ne, oyuncuları kim? 120 filmi nerede çekildi?
Abone Ol google-news

120, yönetmenliğini Murat Saraçoğlu ve Özhan Eren, senaristliğini yeniden Özhan Eren'in üstlendiği, 2008 yapımlı bir dram filmidir.

120 FİLMİNİN KONUSU NE?

Sarıkamış Savaşı sırasında Osmanlı, ordusunun cephanesi bitince Vanlılardan yardım ister. Ancak Birinci Dünya Savaşı sürmekte ve tüm erkekler imparatorluğun dört bir yanında savaşmaktadır ve bu nedenle bu çağrıya cevap verememektedir.

120 FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Cansel Elçin

Özge Özberk

Burak Sergen

Ahmet Uz

Demir Karahan

Emin Olcay

Oytun Öztamur

120 FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ? 

Filmin çekimleri  Van'da ve Safranbolu'da gerçekleştirilmiştir.

120 FİLMİNİN IMDB PUANI KAÇ?

120 filminin IMDb puanı 10 üzerinden 7.2 olarak belirlenmiştir.


Film dram filmi türk filmi

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler