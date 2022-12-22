120 filminin konusu ne, oyuncuları kim? 120 filmi nerede çekildi?

22 Aralık 2022 Perşembe, 13:11

120, yönetmenliğini Murat Saraçoğlu ve Özhan Eren, senaristliğini yeniden Özhan Eren'in üstlendiği, 2008 yapımlı bir dram filmidir.

120 FİLMİNİN KONUSU NE?

Sarıkamış Savaşı sırasında Osmanlı, ordusunun cephanesi bitince Vanlılardan yardım ister. Ancak Birinci Dünya Savaşı sürmekte ve tüm erkekler imparatorluğun dört bir yanında savaşmaktadır ve bu nedenle bu çağrıya cevap verememektedir.

120 FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Cansel Elçin

Özge Özberk

Burak Sergen

Ahmet Uz

Demir Karahan

Emin Olcay

Oytun Öztamur

120 FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Filmin çekimleri Van'da ve Safranbolu'da gerçekleştirilmiştir.

120 FİLMİNİN IMDB PUANI KAÇ?

120 filminin IMDb puanı 10 üzerinden 7.2 olarak belirlenmiştir.