Woody ve Buzz yeniden beyazperdede... Oyuncak Hikayesi 5 filmi geliyor!

Yayınlanma: 12.08.2024 - 12:17

Güncelleme: 12.08.2024 - 12:28

Disney Pixar'ın "Oyuncak Hikâyesi 5" filmi için hazırlıklar hızla devam ediyor ve serinin yönetmenliği için Andrew Stanton seçildi. Yapılan açıklamada Stanton, bu yeni filmde oyuncakların, çocukların hayatına giren elektronik aletlerle karşı karşıya geleceğini belirtti. Bu dinamik, oyuncakların her zamanki gibi çocukların yanında olma görevini daha da zorlaştıracak.

Disney CEO'su Bob Iger, Şubat 2023'te "Frozen" ve "Zootopia" serilerinin yeni bölümleriyle birlikte "Oyuncak Hikayesi"nin de bir devam filminin yolda olduğunu duyurmuştu. Bu yeni filmin, Chris Evans'ın başrolünü oynadığı "Lightyear" gibi bir yan hikaye olmayacağı, Woody ve Buzz'a odaklanan ana hikayeye geri dönüleceği vurgulandı.

Tim Allen, "The Tonight Show"da yaptığı açıklamada, Disney'in kendisi ve Tom Hanks ile temasa geçtiğini ve ikiliyi yeni bir devam filmi için yeniden bir araya getirmeyi planladığını doğruladı. Allen, devam filmi hakkında bazı endişelerini dile getirmiş olsa da, yazarın hikayeyi doğru yapacağına olan güvenini ifade etti.

Serinin önceki filmi "Oyuncak Hikâyesi 4", 2019 yılında gösterime girdiğinde büyük beğeni toplamış ve dünya çapında 1 milyar doların üzerinde gişe hasılatı elde etmişti. Film, Pixar'ın "Oyuncak Hikâyesi 3" ile elde ettiği başarının ardından aynı derecede sevildi ve ticari bir başarı yakaladı.

"Oyuncak Hikayesi 5" filminin 19 Haziran 2026'da sinemalarda gösterime girmesi planlanıyor.