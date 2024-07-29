'Ters Yüz 2' Türkiye'de rekor kırdı: En çok izlenen yabancı animasyon filmi oldu!

Yayınlanma: 29.07.2024 - 15:14

Güncelleme: 29.07.2024 - 15:14

Oscar ödüllü "Ters Yüz"ün devam filmi "Ters Yüz 2", dünya çapında 2024’ün en başarılı yapımlarından biri oldu. Küresel gişede 1,462 milyar dolar hasılatla tüm zamanların en yüksek hasılat yapan animasyon filmi unvanını alan "Ters Yüz 2", Türkiye tarihinin en çok izlenen yabancı animasyon filmi oldu.

İlk filmde izleyicinin, iç dünyasında çıktığı yolculukla tanıştığı Riley, "Ters Yüz 2"de artık bir ergen olarak yer alıyor. Riley'nin yeni maceralarında daha önce uyum içinde çalışan Neşe, Üzüntü, Öfke, Korku ve Tiksinti, şimdi yeni duygular olan Kaygı, Gıpta, Bıkkınlık ve Utanç ile başa çıkmak zorunda kalıyor.

Pete Docter’ın yönetmenliğindeki ikonik serinin ikinci filmi tüm zamanların en çok hasılat yapan animasyonu olmasının yanı sıra; küresel olarak 1 milyar dolara en hızlı ulaşan animasyon film oldu. 2024'ün bugüne kadarki en yüksek hasılat yapan filmi "Ters Yüz 2", şu anda 1 milyar dolar gişeyi geçen tek film konumunda.

TÜRKİYE'DE 2024'ÜN ŞU ANA KADAR EN ÇOK İZLENEN YABANCI FİLMİ

Türkçe seslendirme kadrosunda Gupse Özay, Aslı İnandık, Aysun Topar, İrem Alnıaçık, Oğuz Özoğul gibi isimlerin mikrofon başına geçtiği "Ters Yüz 2", Türkiye'de de büyük gişe başarısı elde etti. Türkiye’de 1 milyon 890 binden fazla kişiyi sinema salonlarına çekerek tarihin en çok izlenen yabancı animasyon filmi olan "Ters Yüz 2", yerli animasyonlar da dahil tüm zamanların en çok izlenen 5. animasyon filmi unvanını aldı.

Riley’nin macerası 2024’ün şu ana kadar en çok izlenen yabancı filmi olurken; Türkiye'de en çok izlenen dördüncü Disney yapımı konumuna yükseldi.