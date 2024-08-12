İnanılmaz Aile'den devam filmi geliyor... Serinin 3. filmi yolda!

Yayınlanma: 12.08.2024 - 11:39

Güncelleme: 12.08.2024 - 11:39

Pixar'ın sevilen süper kahraman ailesi "Incredibles 3" için yeniden bir araya geliyor. Pixar Animasyon Stüdyoları'nda geliştirilen bu yeni proje, serinin ilk iki filminde olduğu gibi Brad Bird tarafından yazılıp yönetilecek. Pixar şefi Pete Docter, Disney'in etkinliğinde bu heyecan verici duyuruyu yaptı. Henüz film hakkında fazla ayrıntı verilmedi, ancak duyuru, "Inside Out 2"nin büyük gişe başarısının hemen ardından geldi.

İlk film, Bay Incredible ve Elastigirl'ün süper kahraman faaliyetlerinin hükümet tarafından yasaklanmasının ardından sıradan bir yaşam sürme çabalarını konu alıyordu. "The Incredibles" dünya çapında 630 milyon doların üzerinde gişe hasılatı elde ederken 14 yıl sonra gelen devam filmi "Incredibles 2" ise dünya çapında 1.24 milyar dolar kazandı.

Üçüncü filmin vizyon tarihi henüz açıklanmadı, ancak hayranlar şimdiden Bay Incredible (Craig T. Nelson), Elastigirl (Holly Hunter), Violet (Sarah Vowell), Frozone (Samuel L. Jackson) ve Edna Mode (Brad Bird) gibi karakterlerin geri dönüşünü heyecanla bekliyor.