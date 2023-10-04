‘Ya İstiklal ya Ölüm!’ sergisi açıldı: ‘Cumhuriyete sahip çıkacağız’

Yayınlanma: 04.10.2023 - 04:00

Güncelleme: 04.10.2023 - 04:00

Koç Üniversitesi Vehbi Koç Ankara Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (VEKAM), Koleksiyoncular Derneği ve Çankaya Belediyesi işbirliği ile hazırlanan sergi, I. Dünya Savaşı’nın sonundan cumhuriyetin ilanına kadar olan dönemi inceliyor.

Çankaya Belediyesi Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi’nde düzenlenen sergiye, 10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer, İsmet İnönü’nün kızı ve İnönü Vakfı Başkanı Özden Toker, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol, CHP Çankaya İlçe Başkanı Fahri Yıldırım ve yurttaşlar katıldı. Serginin açılışında konuşan Çankaya Belediye Başkanı Taşdelen, “Her türlü saldırıya karşı bizler Atatürk ilke ve devrimlerine, laikliğe ve Cumhuriyete sonsuza kadar sahip çıkacağız” dedi. Sergi süresince düzenlenecek yan etkinliklere ücretsiz katılım sağlanabilecek. Sanatseverler, 30 Ekim’e kadar sürecek olan bu özel sergiyi ziyaret ederek Türk tarihinde önemli bir döneme odaklanma imkânı bulacak.