Yapı Kredi Müzesi'nde özel sergi

Yayınlanma: 13.01.2024 - 18:19

Güncelleme: 13.01.2024 - 18:19

Türkiye Cumhuriyeti'nin arkeolojik mirasını vurgulayan özel bir sergi olan "Bir İdealin Peşinde: Atatürk ve Alaca Höyük", Türkiye'nin ilk arkeologu Remzi Oğuz Arık ve etnolog Hâmit Zübeyr Koşay tarafından 1935 yılında başlatılan Alaca Höyük kazılarının önemli eserlerini bir araya getiriyor. Sergi, Türk Tarih Kurumu Arşivi'nden seçilen fotoğraflar ve Mahmut Akok'un orijinal çizimleri ile zenginleştirilmiş, 235 arkeolojik ve etnografik eseri İstanbul Yapı Kredi Müzesi'nde sergileyerek ziyaretçilere ücretsiz olarak sunuyor. Eserler, Anadolu Medeniyetleri Müzesi, Alaca Höyük Müzesi, Çorum Müzesi ve İstanbul Arkeoloji Müzeleri'nden getirilerek kronolojik ve tematik bölümler altında inceleniyor. Küratörlüğünü Nihat Tekdemir'in yaptığı sergi, Tayfun Yıldırım'ın bilimsel danışmanlığında gerçekleşiyor ve Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü ile Yapı Kredi Müzesi'nin işbirliğinin bir ürünü olarak karşımıza çıkıyor. Serginin koordinatörlüğünü Bülent Gönültaş, Mehtap Ateş ve Nilüfer Babacan üstlenirken, tasarımını ise Karşılaşmalar ekibi gerçekleştiriyor. Sergi, üç katlı bir düzenleme ile yapı Kredi Kültür Sanat'ın mekânlarını kaplıyor. Her kat, farklı temalara odaklanarak Alaca Höyük ve diğer önemli kazı alanlarından çıkan eserleri detaylı bir şekilde sunuyor. İlk katta, Atatürk'ün isteğiyle satın alınan ve Alaca Höyük kazılarının ilk yıllarında kullanılan bir dekovil (vagon) ile Yapı Kredi Müzesi sikke koleksiyonu içine yerleştirilen Alaca Höyük buluntusu bronz bir ingot (külçe) gibi özel eserler yer alıyor. İkinci katta, Cumhuriyet Dönemi Türk arkeolojisinin gelişimi, Erken Cumhuriyet Dönemi’nde Anadolu’da ve Trakya’da yürütülen arkeolojik araştırmalar, Çorum/Alaca Höyük yerleşiminin kültür katmanlarıyla Kızılırmak Kavisi içindeki Hatti dünyasının etkileyici ortak kültürü, halk ve yönetici sınıfın yaşamı ve ölü gömme gelenekleri orijinal eserler ve bilgi panoları eşliğinde ziyaretçilere aktarılıyor. Üçüncü katta ise Hititlerin Alaca Höyük anıtsal mimarisinde ve heykeltıraşlığında ulaştıkları sanat düzeyi, doğal çevreyle kurulan bağ, dinsel, gündelik ve sosyal yaşama dair buluntular tematik bölümler halinde sunuluyor. Bu katta ayrıca insanlığın yaklaşık 6 bin yıldır süregelen konut mimarisi ve gündelik eşya kullanımına dair alışkanlıkları karşılaştırılıyor, Anadolu’nun çağlar boyunca devam eden kültürel sürekliliği arkeolojik ve etnografik objeler üzerinden vurgulanıyor. Sergi, 10 Mart 2025'e kadar, hafta içi 10:00-19:00, cumartesi 11:00-19:00 ve pazar 12:00-19:00 saatleri arasında İstanbul'daki Yapı Kredi Müzesi'nde görülebilecek. İstiklal Caddesi No: 161, Beyoğlu / İstanbul adresindeki sergi, ziyaretçilere tarihi bir yolculuk sunuyor.