Yaren Leylek filminin vizyon tarihi belli oldu!

Yaren Leylek filmi kısa süre sonra sinemalarda vizyona girecek. Filmin konusu ve oyuncu kadrosu merak ediliyor. Peki, Yaren Leylek filminin konusu ne? Yaren Leylek filmi ne zaman vizyona girecek?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 26.10.2023 - 15:33
Yaren Leylek filminin vizyon tarihi belli oldu!
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"Yaren Leylek" adlı sinema filmi, Sev Yapım tarafından yapımcılığını üstlenilen ve sıcacık bir aile filmi olarak tanıtılan bir yapım. Filmin senaryosu Arzu Yurtseven tarafından yazıldı ve yönetmen koltuğunda Onur Uzun bulunuyor. Peki, Yaren Leylek filminin konusu ne? Yaren Leylek filmi ne zaman vizyona girecek? İşte ayrıntılar...

YAREN LEYLEK FİLMİNİN KONUSU NE?

Filmin hikayesi, Yaren Leylek ve Adem Yılmaz'ın dostluğundan esinlenerek hazırlandı. Adem'in annesinin hamile olduğu ve yeni bir kardeşi olacağı haberini alarak bu düşünceye alışmaya çalıştığı bir dönemde, babaannesinin evine gelip Leylek Yaren ile tanışmasıyla başlayan dostluklarını anlatıyor. Ancak bu dostlukları, sıradışı olaylar ve gizemli bir dünya ile sıradanlıktan çıkacak gibi görünüyor.

YAREN LEYLEK FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

 Buğra Gülsoy

Seçkin Özdemir

Hande Doğandemir

Azra Aksu

Emir Ali Doğrul

Atahan Çatalbaş

Meral Çetinkaya

Tarık Papuçcuoğlu

Murat Kılıç

Cenk Gürpınar

Işınsu Zırh

Ayfer Tokatlı 

YAREN LEYLEK FİLMİ NE ZAMAN VİZYONA GİRECEK?

Film, çocukların ilgisini çekecek bir hikaye sunarken yetişkinlere de sıcak ve eğlenceli anlar yaşatabilir. "Yaren Leylek" 26 Ocak 2024 tarihinde vizyona girecek.


Yaren leylek konusu nedir?

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