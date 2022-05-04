04 Mayıs 2022 Çarşamba, 00:03

YARIN günlerden Cumhuriyet Kitap!

- Şiirleriyle, eril tahakkümün yoğun olduğu şiir geleneğini, erkeklerin şair özne olarak kadının yazdıklarını ve kendisini biçimlendirme arzusunun karşısına kadın oluşun bilinçlenme haritasını çizen, 2022 Pen Şiir Ödülü sahibi şair Türkân İldeniz, okuyucularıyla yeniden buluştuğu, Everest Yayınları’nca yeni basımları yapılan Taşra Kızının Deliceleri ve Havva Çıkmazı’nın yanında yarım yüzyıldır biriken şiirlerinden oluşan yeni kitabı Buz Altında Yanardağ ile kapağımızda. Betül Dünder’in yazısı…

- Üçüncü sayfamızda ‘Cinsiyet eşitliği ve Pippi Uzunçorap!’ başlıklı, Astrid Lindgren’in hem toplum yaşamına hem de eğitim sistemine muhalif yanlar taşıyan özellikleri yansıtan klasikleşmiş yapıtını merkeze aldığı yazısıyla Necdet Neydim yer alıyor.

- Yaşar Aksoy, Cenk Şahin ile Cevat Şakir’in (17 Nisan 1890-18 Ekim 1973) tüm hayatını, Mavi Yolculuk sevdası ve Bodrum hayatını belgelerle anlattığı kitabı Cevat Şakir-Halikarnas Balıkçısı’nı (Sosyal Yayınları) konuşuyor.

- Nursun Erel, performans sanatçısı Marina Abromovic’in “Dosta düşmana adıyorum” dediği, annesine nefretini, komünizmle sınavını aşklarını cinselliğini kalp yaralarını anlattığı ve “kendi ölümünün gösterisini” planladığı Duvarlardan Geçmek-Bir Otobiyografi (Everest Yayınları / Çev. Dila Altındiş Balcı) adlı kitabını inceliyor.

- Miyase İlknur, Prof. Dr. Ali Yaman’ın “Son 20-30 yıl içerisinde Aleviliğe yönelik bilimsel metodolojiden uzak değerlendirmeler, siyasi-ideolojik amaçlarla tarih ve gelenekten uzak yeni bir Alevilik inşa çabaları Alevi terimi ve onunla ilgili terimlerin doğru bir şekilde anlaşılmasını önemli ve gerekli kılmaktadır.” dediği incelemesi Şah-ı Merdan’a Talip Olanlar: Kızıbaşlar, Aleviler, Bektaşiler’i (La Kitap) değerlendiriyor.

- Y. Bekir Yurdakul, Sümeyra Güzel’in çocukların yanı başına oturup hepsini tadına doyulmaz bir oyuna çağırırcasına sıcak bir dille kaleme aldığı kitapları Bir Matematik Hikâyesi (Tudem Yayınları) ve Ben Bu Problemi Çatır Çatır Çözerim’i (Tudem Yayınları) merceğe alıyor.

- Vitrindekiler ve Mustafa Başaran’ın hazırladığı Bulmaca ile düşün trafiği sürüyor.

İyi okumalar...

Gamze Akdemir

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