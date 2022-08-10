YARIN günlerden Cumhuriyet Kitap!

10 Ağustos 2022 Çarşamba, 00:01

- Geçen yüzyıl Alman tiyatro ve şiirinin en önemli ismi kabul edilen, yapıtları ölümünden 66 yıl sonra da severek okunan, 48 tiyatro eseri, 2 bin 300 şiir ve 200 öyküyle peşinde, uzun yıllar yitirilmeyecek izler bırakmış bir öncü, sosyalist-devrimci usta Bertolt Brecht (10 Şubat 1898-14 Ağustos 1956) kapağımızda.

İnsanlığın 20. yüzyılda yaşadığı iki dünya savaşı Brecht’in de yaşamını çok etkilemiştir. Bunu sadece tiyatro eserlerinde değil, şiirlerinde, mektuplarında, öykülerinde ve anekdotlarında da görmek olanaklıdır. Şiirlerden bir seçkinin toplandığı Açların Ekmeği’nin yazarının şu görüşü dikkat çekicidir: “Büyük ve ünlü şiirler kanımca insanlık için birer belgedir”.

Sokağı anlatır, burjuva karşıtıdır. “Sen dünyayı değiştireceksin” der. Doğu Berlin’de ölümünden kısa süre önce şunları söyler: “Arkamdan yazın, ‘Brecht rahatsız edici biriydi!’ Bu, ölümümden sonra da değişmeyecek!” Ahmet Arpad’ın yazısı...

- Üçüncü sayfamızda, John Stuart Mill’in faydacılığın sanıldığı gibi basit ya da ahlakı tamamen dışlayan bir akım olmadığını kanıtlama isteğiyle kaleme aldığı Faydacılık (İletişim Yayınları) isimli yapıtını merceğe aldığı “Faydacılığın revizyonu!” başlıklı yazısıyla Ata Devrim yer alıyor.

- Sabri Gürses, Nobel Edebiyat Ödüllü Rus yazar Aleksandr İsayeviç Soljenitsin’i (11 Aralık 1918-3 Ağustos 2008) ve hem Stalin döneminin bitişinin hem de Rus edebiyatının yeniden kendi geleneğine dönüşünün bir simgesi olmuş, bir çalışma ıslah kampında (gulag) geçirdiği sekiz yılın romanı İvan Denisoviç’in Bir Günü’nü (Çeviren: Mehmet Özgül / İletişim Yayınları) merceğe alıyor.

- Mehmet S. Aman, Prof. Dr. Emre Kongar ile ülkemizde 2000-2021 yılları arasında yaşanan zorlu süreci “haftalık tanıklıkları” ile sunduğu; Atatürk’ün kurduğu Türkiye Cumhuriyeti’nin adım adım, hangi tarihsel duraklardan geçtiğini, “şahsım devleti”ne nasıl gelindiğini ortaya koyduğu güncesi Aymazlığın İbretlik Öyküsü’nü (Cumhuriyet Kitapları) konuşuyor.

- Mahfi Eğilmez, Ahmet Baybars Göğez’in üç yeni incelemesi 1390 Belediye 1390 Test Sorusu: Yerel Yönetimler Test Kitabı, Doğalgaz Dağıtım Şirketleri ve Belediye Payları: Türkiye’nin Doğalgazla İmtihanı, Belediyelerde Sistematik Sorunlar ve Çözümler-Sayıştay Raporları: Sonuç ve Analizler’i (AKFON Kitap) değerlendiriyor.

- Çağdaş Bayraktar, Mavi Vatan kavramının mimarı Cem Gürdeniz ile Türkiye’nin deniz gücünü ve denizcileşme sürecini tarihsel, toplumsal, kültürel, siyasal, askeri ve psikososyal boyutlarıyla geniş bir bakış açısıyla ele aldığı incelemesi Kültürü ve Görgüsüyle Denizcilik’i (Yapı Kredi Yayınları) konuşuyor.

- Y. Bekir Yurdakul, İsmet Bertan’ın yetkin anlatısıyla okul olgusunu, tarihle ilişkimizi, doğayla inatlaşmalarımızı, onca hazinesiyle bu toprağın bize atalar mirası değil çocuklarımızın emaneti olduğunu, yurt sevgisinin yaslanması gereken asıl temeli de yeniden düşünmeye çağırdığı kitabı Bozuk Pusula’yı (Günışığı Kitaplığı) merceğe alıyor.

- Zeynep Bilgin, Ömür Kahraman ile İtalya’nın güneyindeki Puglia eyaletini, şehirleri, kasabaları, köyleri, plajları, tarihi, gelenekleri, kültürü, müzeleri, geleneksel mutfağı, üzüm bağları, zeytin ağaçları ve şarapları ile keşfe çıkardığı Puglia’da Bir Ömür’ü (Destek Yayınları) konuşuyor.

- Ayşe Deniz Yurdakul, Maureen Murdock’ın dişil mitleri, Tanrıçaları, kadınsı rüyaları ve sezgileri sıra dışı bir yolculuk sunduğu Kadın Kahramanın Yolculuğu’nu (Çeviren: Ayşe Deniz Yurdakul / Beyaz Baykuş Yayınları) inceliyor.

- Güncel, Vitrindekiler ve Mustafa Başaran’ın hazırladığı Bulmaca ile düşün trafiği sürüyor!

Düzeltme: Geçtiğimiz hafta üçüncü sayfamızda Adnan Binyazar’ın Değiniler köşesinde yer alan, “Ruşen Keleş’in aşkı…” başlıklı yazısında, “12 Mart Muhtırası”nı ilan eden Kenan Evren” şeklinde yayınlanan cümlenin doğrusu “12 Mart Muhtırası”nı ilan eden Memduh Tağmaç” olacaktır. Düzeltir, özür dileriz.

İyi okumalar...

Gamze Akdemir

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