YARIN günlerden Cumhuriyet Kitap!

07 Eylül 2022 Çarşamba, 00:03

- Anlatı şablonlarını yerle bir ettiği, bulanık, kederli dünyada hem modern yalnızların sesi hem de direnişinin yoldaşı özgür kadının rehberi kıldığı yapıtlarında trajedilere boyun eğmediği yaşamının kaydını tutmuş, “deli” diye dışlanmış, “lobotomi”den kıl payı kurtulmuş, “Yazım beni kurtardı” demiş, yurdunun münzevi ama uluslararası üne sahip yazarı Yeni Zelandalı yazar Janet Frame (28 Ağustos 1924-29 Ocak 2004) kapağımızda. Z. Doğan Koreli’nin yazısı…

- Üçüncü sayfamızda kimliği bilinmeyen hayalet yazar Andrew Jolly’nin savaşların yıkıcı etkisini üç kuşak (baba / oğul / torun) üzerinden yola çıkarak anlattığı yapıtı Askerin Gücü’nü (Çeviren: Süha Sertabiboğlu / Ayrıntı Yayınları) incelediği “Savaşın tükettiği yaşamlar” başlıklı yazısıyla Bedriye Korkankorkmaz yer alıyor.

- Emin Adnan, İlker Aytürk ve Berk Esen’in derlediği, Sencer Ayata, Ersin Kalaycıoğlu, Tanıl Bora, Berrin Koyuncu Lorasdağı, Yüksel Taşkın, İlhan Uzgel ile Şebnem Yardımcı’nın makaleleriyle yer aldığı ve üzerinde ciddi olarak durulması gereken bir kitap olduğunu imlediği Post-Post-Kemalizm: Türkiye Çalışmalarında Yeni Arayışlar’ı (İletişim Yayınları) inceliyor.

- Ülker İnce, Endülüslü İslam Filozofu İbn Tufeyl’in (1105-1185), felsefesinin özünü de yansıtan, Doğu Hint adalarından birinde, ıssız bir adada bir antilobun annelik edip büyüttüğü, gözlem, deney ve akıl yürütme yoluyla- kendi kendine akli bilgilere ulaşmış bir oğlanın alegorik öyküsünü anlattığı Hayy bin Yakzan (Çeviren: Mehmet Hakkı Suçin / Kapı Yayınları) adlı kitabını inceliyor.

- Eray Canberk, 1985’ten bu yana kaleme aldığı değinmelerden seçip derlediği kısa yazıları Yazılakalanlar’ın üçüncüsüyle okuyucularımızla buluşuyor.

- Adnan Binyazar, Cumhuriyet Kitap Dergi’mizde kısa bir süre önce yayımlanan “Masaldan Romana” başlıklı yazısıyla ilgili Yücel Feyzioğlu’nun kendisine yolladığı ve Feyzioğlu’nun halk yazınımızla ilgili çok önemli konuları gün yüzüne çıkaracağı haberini verdiği, aydınlatıcı bir metin olarak nitelediği mektubunu paylaşıyor.

- Sabri Gürses, dekadans sanat döneminde ortaya çıkan ve yaratıcılığını onun tüm çelişkili özellikleriyle besleyen, sanatı bireysel kurtuluş arayışlarının ve çıkmazların damgasını taşıyan Rus edebiyatçı Leonid Andreyev’i (9 Ağustos 1871-12 Eylül 1919) merceğe alıyor.

- Y. Bekir Yurdakul, Hanzade Servi’nin bugünün büyük fotoğrafını karşımıza asarken farkında olmadan ıskaladıklarımızı, kendimize ördüğümüz duvarları, dolayısıyla “gönüllü” hapishanelerimizi de fark etmeye çağırdığı kitabı Bir Sır Kaç Km?’yi (Tudem Yayınları) inceliyor.

- Vitrindekiler, haftanın yetkin çocuk kitaplarından oluşan seçki Güncel ve Mustafa Başaran’ın hazırladığı Bulmaca ile düşün trafiği sürüyor.

İyi okumalar

Gamze Akdemir

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