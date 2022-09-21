YARIN günlerden Cumhuriyet Kitap!

21 Eylül 2022 Çarşamba, 00:03

- Başyapıtı Oblomov merkezinde yaşamı ve yapıtlarıyla usta Rus yazar İvan Aleksandroviç Gonçarov (10 Haziran 1812-27 Eylül 1891) kapağımızda.

Lev Tolstoy 1859 Nisanı’nda Oblomov hakkında Aleksandr Druzhinin’e şöyle yazmıştır: “Oblomov, uzun süredir karşılaşmadığımız bir başyapıttır. Gonçarov’a yapıtından coşku duyduğumu iletiniz. Oblomov günümüz yazınında rastlantısal bir başarı değil, doğru dürüst, devasa ve kalıcı bir yapıttır.”

Sabahattin Eyüboğlu ile Erol Güney’in (Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları) ve Sabri Gürses’in Dünya Kitap Ödüllü (Everest Yayınları) çevirileriyle okuyucularla buluşan; Gonçarov’un kölelik hukukunun, akıllı sevecen ve dürüst bir kişiyi bile uyuşuk, yaşama varlığıyla artı bir değer katmayan, en önemlisi de sistemle barışık bir insan haline getirdiği gerçeğine vurgu yaptığı başyapıtı Oblomov üzerine iki yetkin inceleme sizleri bekliyor.

Bedriye Korkankorkmaz ve Sabri Gürses’in yazıları…

- Üçüncü sayfamızda “Türkiye’deki 68 Kuşağı neden gençlik edebiyatına yönelmedi?” başlıklı yazısıyla Necdet Neydim yer alıyor.

- Z. Doğan Koreli, Fernando Pessoa’nın Bulmaca Meraklısı Quaresma’sını (Çeviren: Işık Ergüden / Sel Yayıncılık) inceliyor.

- Usta şair Eray Canberk, 1985’ten bu yana kaleme aldığı değinmeler ya da eskilerin deyişiyle “derkenar”lardan seçip derlediği Yazılakanlar’ının dördüncüsüyle okuyucularımızla buluşuyor.

- Mustafa Günay, Taylan Altuğ’un Hakikat Korkusu-Türkiye’nin Tini ve Felsefe (Sia Kitap) adlı incelemesini merceğe alıyor.

- Serap Tükel, Zehra İpşiroğlu ve Beril Uyar ile salgın döneminde başlayan, Yola Çıkarken Evde Kalmak (Klaros Yayınları) adıyla kitaplaşan, Seçkin Zengin’in yayına hazırladığı mektuplaşmalarını konuşuyor.

- Gültekin Emre, Aydın Ulun’un Berlin Duvarı’nın yıkılmadan kısa bir süre öncesinden anılarını paylaştığı kitabı Berlin Duvarı Yıkılırken Türkler ve Batı Yakasındaki Gazeteci’yi (Scala Yayıncılık) inceliyor.

- Necati Güngör, karikatürün zor yanını, yazısız güldürmeyi, gülerken de düşündürme yolunu seçmiş Mustafa Bilgin’in karikatür albümü Hayat Sanat Durumlar Anlar’ı (Kaynak Yayınları) tanıtıyor.

- Emek Yurdakul, “Tavşan Peter ve Diğerleri” başlıklı yazısında Beätrix Potter’ın seri olarak yayımlanan Bay Tod’un Masalı, Bayan Hoşdiken’in Masalı, Jemima Paytakördek’in Masalı, Tavşan Peter’in Masalı, Turta Çörek Kalıbı’nı (Çeviren: Yeliz Üslü / Büyülü Fener Yayınları) merceğe alıyor.

- Öyküm Deniz, Hintli yazar Amitav Ghosh’un Bengal’deki eski bir tapınaktan Los Angeles’a ve Venedik’e kadar kadim bir mitin izini süreceği sıra dışı bir yolculuğa çıkmak zorunda kalan Deen Datta’nın öyküsünü mitle tarihi, gerçekle kurguyu ustaca harmanlayarak anlattığı romanı Silah Adası’nı (Çeviren: Mehtap Özer İsoviç / Timaş Yayınları) inceliyor.

- Vitrindekiler, Güncel ve Mustafa Başaran’dan Bulmaca köşelerimiz ile düşün trafiği sürüyor.

İyi okumalar

Gamze Akdemir

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