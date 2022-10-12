YARIN günlerden Cumhuriyet Kitap!

12 Ekim 2022 Çarşamba, 00:03

- 46 yılı geride bıraktığı yazın yaşamına 1976’da Özgür İnsan dergisinde yazdığı kitap tanıtma yazıları ve öyküleri ile başlayan, ilk kitabı Kaçış 1979 yılında yayımlanan, çocuk kitapları dışında Bütün Eserleri (Asi Asi / Ateş Üstünde Yürümek / Bir Göçmen Kuştu O / Cadı Ağacı / Emir Beyin Kızları / Hoşça Kal Umut / Hüsnüyusuf Güzellemesi / Islak Güneş / Kaçış / Kadın Destanı / Mekruh Kadınlar Mezarlığı / Sen de Gitme Triyandafilis / Yedinci Bayrak / Zaman da Eskir / Zehir Zıkkım Hikâyeler) Bilgi Yayınevi tarafından okuyucularla buluşturulan usta yazar Ayla Kutlu kapağımızda. Ayla Kutlu ile yarım yüzyıla yaklaşan yazın yaşamını, özgün yapıtlarını, edebiyatımızda kadının yerini konuştuk. Gülseren Engin’in söyleşisi...

- Üçüncü sayfamızda, Öner Yağcı’nın, “kimi yerde kendi üstlenerek, yeri gelince sözü olayların içinde yetişmiş kişilere bırakarak çok yazarlı kıldığını” ifade ettiği romanı Yediveren’i (Cumhuriyet Kitapları) incelediği yazısıyla “Toplumsal bilinçle yazmak...” başlıklı yazısıyla Adnan Binyazar yer alıyor.

- M. Sadık Aslankara, “Sinemayla edebiyatta kol kolalık...” başlıklı yazısında, Hasan Özkılıç’ın Şima (Everest Yayınları) ve Pier Paolo Pasolini’nin Kenar Mahalle Çocukları (Çeviren: Nazlı Birgen / Can Yayınları) adlı romanları ile David Mamet’in Film Yönetmek Üzerine (Çeviren: Gülnur Güven / Edebi Şeyler) adlı kitabını irdeliyor.

- Y. Bekir Yurdakul, Ahmet Büke’nin hüzünler ve iç sızılarının yanında sevinçlerin ve ağız tatlarının da çocukluk anlarımıza çağırdığı ve çocuklarımızın o geniş, varsıl evreninin pencerelerinin aslında her daim açık olduğunu anımsattığı kitabı Babaannem, Kurbağalar ve Hayat (Günışığı Kitaplığı) adlı kitabını merceğe alıyor.

- Emek Yurdakul, Mavisel Yener’in bireysel sorumluluk arka planında iklim değişikliğine çözümcü yaklaşımları eğlenceli bir kardeş çekişmesine işlediği kitabı İklim’i Ne Değiştirdi Böyle’yi (Redhouse Kidz) inceliyor.

- Vitrindekiler ve Mustafa Başaran’ın hazırladığı Bulmaca köşelerimizle de düşün trafiği sürüyor!

İyi okumalar...

Gamze Akdemir

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