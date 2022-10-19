YARIN günlerden Cumhuriyet Kitap!

19 Ekim 2022 Çarşamba, 00:03

- Mitolojik-masalsı anlatıları yeni öykülere dönüştürerek geleneksel kanonlara meydan okuduğu, iyi ile kötünün çatışmalarını, geleneksel sözlü anlatıları ve ezoterik öyküleri sahnelediği; tinsel arayışın izinde spiritüel esinlenme, zamanda yolculuk, tanrı-yazarlık, kurmaca-gerçek ilişkisi ve kutsal metinleri temel izlekleri kıldığı yazını ve karmaşık dünyalara ışık tuttuğu düşlenmiş, metinler arasılıkla biçimlenmiş anlatılarıyla usta Fransız yazar Michel Tournier (1924-2016) kapağımızda. Z. Doğan Koreli’nin yazısı...

- Üçüncü sayfamızda, Hülya Soyşekerci’nin neoliberalizmin hizmetine girmiş teknolojik hız çağında edebiyatı nasıl meydan okumaların beklediği üstüne denemelerinden oluşan Günışığı Demeti’ni (Pagos Yayınları) incelediği “Niye ille de deneme?” başlıklı yazısıyla Erendiz Atasü yer alıyor.

- Prof. Dr. Selçuk Esenbel, A. Zeki Velidi Togan’ın 1968 ve 1969 yıllarında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi’nde “Asya Tarihine Bir Bakış” başlığıyla verdiği, Türk tarihi açısından çok önemli olduğunu vurguladığı Çin, Japonya ve Hindiçin’i derinlemesine ele aldığı ders notlarını resimler ve haritalar ekleyerek kitaplaştıran kızı Orta Asya ve Çin tarihçisi kızı İsenbike Togan’ın yayına hazırladığı Asya Tarihi’ni (Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları) merceğe alıyor.

- Zeynel Kıran, Colette’den Paul Léautaud’ya Doris Lessing’ten Bilge Karasu’ya, Truman Capote’den Enis Batur’a, Lewis Carroll’dan Gürsel Korat’a, Ernest Hemingway’den Lale Müldür’e, Baudelaire’den Ahmet Hamdi Tanpınar’a nice yazarın yapıtlarında kedilerden söz edildiğini ve esinlendiklerini açımladığı “Edebiyatta Kediler” başlıklı yazısında, kedilerle yazarlar arasındaki tutkulu ilişkinin izini sürüyor.

- Nisa Günel, Feyza Hepçilingirler’in birey ile toplumun, kadın ile erkeğin, sevgi ile aşkın, doğum ile ölümün, şefkat ile şiddetin, varlık ile yokluğun, emek ile sömürünün karşıtlığında birbirini sevgiyle onaran insanı ve barış içinde bir dünyayı merkeze aldığı romanı Tanrıkadın’ı (Kırmızı Kedi Yayınevi) irdeliyor.

- Nevra Erdoğan, Doç. Dr. Oğuz Tan’ın yalnızlığa bilimsel bir bakış sunduğu, tıp, psikoloji, sosyoloji ve antropoloji araştırmaları rehberliğinde yalnızlığı ele alırken çoğu yerde okuyucuyu şaşırtan nicel bulguları edebiyattan, müzikten, bilim tarihinden göndermelerle harmanladığı kitabı Yalnızlık ve Aidiyet’i (Timaş Yayınları) inceliyor.

- Y. Bekir Yurdakul, Dilge Güney’in üç farklı “ev ortamı”na sığdırdığı birbirine uzak üç dünyaya bir bakış sunduğu, birbirimize ön yargısız bakmaya ve anlamaya çağırdığı kitabı Düdüklü Tencere Orkestrası’nı (Bilgi Yayınevi) merceğe alıyor.

- Güncel, Vitrindekiler, kısa tanıtımlar ve Mustafa Başaran’ın hazırladığı Bulmaca köşelerimizde de düşün trafiği sürüyor!

İyi okumalar...

Gamze Akdemir

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