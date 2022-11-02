YARIN günlerden Cumhuriyet Kitap!

02 Kasım 2022 Çarşamba, 00:03

Sadece Cumhuriyet gazetesinin değil, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunda da büyük emeği bulunan Yunus Nadi’nin aziz hatırasına saygıyla 1946 yılından bu yana alanlarında uzman Seçici Kurulların titiz değerlendirmeleri sonucunda sahiplerini bulan Yunus Nadi Ödülleri 77 yaşında!

Bu yıl Yunus Nadi Ödülleri’nde, öykü dalında 77, roman dalında 106, şiir dalında 94, sosyal bilimler araştırması dalında 20, karikatür dalında 28, fotoğraf dalında 8 olmak üzere toplam 333 yapıt değerlendirildi.

“Roman” dalında Belgin Bıyıkoğlu, “Öykü” dalında Kâmil Erdem, “Sosyal Bilimler Araştırması” dalında Prof. Dr. Mustafa Aktar, “Karikatür” dalında Birol Çün, “Şiir” dalında Güray Öz, 77. Yunus Nadi Ödülleri’ni kazanan isimler oldular.

Gazetemiz imtiyaz sahibi ve Cumhuriyet Vakfı Başkanı Dr. Alev Coşkun’un dediği gibi, “Cumhuriyet, 100 yıldan beri Aydınlanma yolunda, aklın öne çıkması yolunda, çağdaş bir ülke yaratılmasının mücadelesinde en ön safta savaşını sürdürüyor ve sürdürecektir. Türkiye’nin çağdaşlaşmasında bir simge olan Yunus Nadi Ödülleri’nin sürmesi önemlidir.”

Ödül kazanan yazar ve sanatçılarımızı kutluyoruz.

Yunus Nadi Ödülleri Özel Sayımız’da Berrin Karadeniz, Mehmet S. Aman ve Çağdaş Bayraktar tarafından ödül kazanan yazar ve sanatçılarla yapılmış söyleşilerin yanı sıra incelemeleriyle sizlerle buluşan yazarlarımız ve yazı konuları ise şöyle:

Serra Menekay (Son Gazi: Yakup Satar / İlyas Aktaran / Galeati Yay.). Sabri Gürses (Sofya Tolstoya). Ferda Fidan (Albert Camus). Nezahat Arslan (Emine / Ülker Banguoğlu Bilgin / Remzi Kitabevi). Ezgi Gürhan, (Tarhan Gürhan / Karanlığın Taneleri / h2O Kitap). Emek Yurdakul (David O’Connell / Dundoodle Gizemleri: Çikolata Fabrikasındaki Hayalet / Büyülü Fener Yay.). Sadettin Elibol (İrfan Akalp / Kuyulu Kahve’nin Yankısı / Arte Yay.).

Vitrindekiler, Güncel, Kısa Kısa ve Mustafa Başaran’ın hazırladığı Bulmaca köşelerimizde de düşün trafiği sürüyor!

İyi okumalar...

Gamze Akdemir

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