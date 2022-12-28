YARIN günlerden Cumhuriyet Kitap!

28 Aralık 2022 Çarşamba, 00:03

- “Sessizliğin peşinde bir yazar!” başlıklı yetkin bir incelemeyle İrlandalı ölümsüz yazar Samuel Beckett (13 Nisan 1906 / 22 Aralık 1989) kapağımızda. Beckett, 1948’de Fransızca yazdığı, en ünlü yapıtı iki perdelik oyunu Godot’yu Beklerken için “Godot’yu yazmaya rahatlamak, o sırada yazdığım korkunç düzyazıdan kendimi kurtarmak için başladım” der.

Beckett burada uyguladığı yoksullaştırma yöntemini Oyun Sonu (1957) ve Mutlu Günler (1960) gibi oyunlarında daha da ileri taşımış, diyalogları iyice minimalist kılarak mutlak bir sessizliğe doğru yol almıştır.

Zira yaşamın anlamının kaybolması, sözcüklerin yok olmasıyla eşleşir ve Hamlet’in ölmeden önce “Ve gerisi sessizlik” demesi gibi, Beckett de son metni olan Sarsılmalar’ı (1988) “Ah, her şeyi bitirmek” cümlesiyle noktalamıştır.

Belki bu son sözleri yazarın tüm yaşamı boyunca aradığı ve arzuladığı sessizliğe, uzun çabalar sonucunda, bir anlamda kavuşmayı başardığı şeklinde algılayabiliriz. Ferda Fidan’ın yazısı…

- Üçüncü sayfamızda, “Bilim, sanat, düşünce, spor gibi alanlarda, ne dersiniz “eskimişlik” mi “aşılmışlık” mı söz konusudur” vargısından hareketle kaleme aldığı ve Necati Tosuner’in Salgında Öyküler (Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları) ile Murat Çelik’in Kışın Herkes Dürüsttür (Everest Yayınları) adlı yapıtlarını merceğe aldığı “Eskimeyen eski…” başlıklı yazısıyla M. Sadık Aslankara yer alıyor.

- Alev Coşkun, bilge, insancıl, kavrayıcı, hoşgörü sahibi, Türkiye’nin sorunlarını, kendisine dert edinmiş, yol gösterici bir Altan Öymen’i ortaya koyduğunu imlediği, genç gazeteci Atahan İnal’ın duayen gazeteci Altan Öymen’in bir nehir söyleşiyi aşan kuşaklar arası bir sohbet niteliğindeki Kuşaklar Arası - Hayat, Siyaset ve Türkiye’nin Halleri Üzerine Bir Sohbet (Doğan Kitap) adlı kitabı merceğe alıyor.

- Kaan Egemen, Gökhan Akçura’nın sinemadan müziğe, danslardan şenliklere yepyeni bir kimliğin inşasının eğlence tarihine yansımasını ele aldığı, 500’den fazla görsel içeren kapsamlı çalışması, toplumsal tarihimizin yanı sıra bireysel tarihimize de ışık tuttuğu Yıldızların Altında: Cumhuriyet Döneminde Türkiye’de Eğlence Yaşamı (Yapı Kredi Yayınları) adlı çalışmasını inceliyor.

- Günnur Aksakal Başkan, Şükran Yiğit’in beklenmedik bir o¨lu¨mle eşini kaybeden bir adamın geriye kalan fotogˆraf karelerinin izinde c¸ıktıgˆı bir yolculugˆun adım adım bir muammaya do¨nu¨s¸u¨mu¨nu¨ anlattığı romanı Bir Kıs¸ Yolculugˆu’nu (İletişim Yayınları) inceliyor.

- Saba Kırer ve Altay Ömer Erdoğan, Hasan Özkılıç ile Doğu’nun kadim hikâye geleneğinden ve destansı dilinden beslenen, şiirler ve ezgiler eşliğinde gelişen, Tebriz’den İsfahan’a, kalabalık çarşılardan ıssız dağ köylerine, bir aşktan başka bir aşka sabrın bıçak gibi bilendiği bir sevdayı anlattığı romanı Şima’yı (Everest Yayınları) konuşuyor.

- Y. Bekir Yurdakul, Varol Yaşaroğlu, Haluk Can Dizdaroğlu, Özgür Öcalan’ın “absürt komedi”si Kral Şakir’in yeni macerası Dikkat Kaygan Zemin’i (Eksik Parça Yayınları) ve Süleyman Bulut’un 101 Kısa Halk Hikâyesi’ni (Can Çocuk) merceğe alıyor.

- Kısa tanıtımlar ve Mustafa Başaran’ın hazırladığı Bulmaca ile de düşün trafiği sürüyor.

Yetkin kitaplarla dopdolu, sağlıklı ve mutlu bir yeni yıl dileğiyle…

İyi okumalar…

Gamze Akdemir